(Görüntülü Haber)  'Kasiyersiz mikro marketler'in sayısı artacak 

Merve DUNDAR-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'DE 6 aydır hizmet veren kasasız ve kariyersiz mikro marketlerin sayısı günden güne artıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin (İTÜ) desteği ve Prohotech Teknoloji\'nin \'Rofoods Mikro Market\' adındaki projesiyle hayata geçen uygulama, önümüzdeki ay açılacak 10 yeni şubesiyle 2018 yılında toplamda 44 noktaya ulaşacak. Firmanın hedefinin 3 yılda 354 mikro markete ulaşmak olduğunu söyleyen Rofoods Co-founder ve CEO\'su Güven Hanege, \"Biz dünyaca ünlü e-ticaret portalı \'Amazon\' ile eş zamanlı olarak bu projeye başladık. Onlar bu ay pazara çıktı ama biz zaten 6 aydır kasiyersiz market işletmeciliğini yapıyoruz\" dedi.





İTÜ tarafından düzenlenen Big Bang Start-Up Yarışması\'nda yatırım almaya hak kazanan 20 projeden biri olan Rofoods Mikro Market\'in yaratıcıları, 2016\'dan bu yana kasiyersiz market teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bir yıldır üniversite içindeki Arı Teknokent\'te Ar&Ge\'si devam eden mikro market, 6 aydır aktif olarak kullanılıyor.





ÖDEME KREDİ KARTI VEYA MOBİL CÜZDAN İLE YAPILIYOR





Projede yapay zeka ve görüntü işleme üzerine kurulu bir sistem kullandıklarını söyleyen Rofoods Co-founder ve CEO\'su Güven Hanege, uygulamanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Mikro marketlerin şu anda ofis içlerinde olduğunu söyleyen Hanege, \"Kişi kontrollü geçiş noktasından (binanın ana girişi) geçtikten sonra, bu noktadan 25 görüntü alıyoruz. Bu görüntülerin kime ait olduğu yapay zeka tarafından tanınıyor. Kişi markete girip, ürünleri aldığında kredi kartı tanımlıysa alınan ürünlerin ücreti buradan otomatik olarak çekiliyor. Dışarıdan gelen, ofis içinde tanımlı olmayan kişiler içinse market alanı içinde yer alan fiziksel pos cihazına alınan ürünlerin barkotları okutuluyor ve \'ödeme yap\' seçeneği ile kredi kartıyla veya mobil cüzdanla ödeme yapılıyor. Ayrıca bir mobil uygulamamız da var. Kişi isterse bu aplikasyon üzerinden de ürünlerin barkotlarını okutarak ödemesini yapabiliyor. Müşteri buraya tıbbi kart da ekleyebiliyor. Bu sayede hastalık, alerji gibi durumları aplikasyonda kayıtlı olan kişi, alışverişi sırasında almaması gereken bir şey alırsa uygulama üzerinden kendisine uyarı gidiyor\" diye konuştu.





HEDEF 3 YILDA 354 MİKRO MARKETE ULAŞMAK





Önümüzdeki ay 10 yeni şube açacaklarını ve 2018 yılı sonunda 44 mikro markete ulaşacaklarını belirten Hanege, 3 yıl için hedeflerini 354 mikro market olarak açıkladı. Şu an için sadece ofislerde hizmet veren mikro marketlerin bir sonraki adımının rezidanslara girmek olduğunu dile getiren Hanege, \"Bu uygulamayı perakende sektöründe yapabilmek için ise güvenlik alanlarını artırmak gerekiyor. Bir turnike sistemi olması lazım. Çünkü emniyeti suistimale açık bir alan yaratıyorsunuz, kişi buradan istediği ürünü alıp çıkabilir. Biz şu anda kontrolü yapay zeka ile sağlamaya çalışıyoruz ve insanlara güveniyoruz\" dedi.





\"AMAZON BU AY PAZARA ÇIKTI AMA BİZ BU İŞİ 6 AYDIR YAPIYORUZ\"





Dünyada bu alanda ilerleyen 3 büyük firma olduğunu, Amerika, Çin ve Türkiye başta olmak üzere 3 büyük pazarın bu girişimlere başladığını dile getiren Hanege, \"Türkiye pazarı çok göz önünde olmasa da biz dünyaca ünlü e-ticaret portalı \'Amazon\' ile eş zamanlı olarak bu projeye başladık. Onlar bu ay pazara çıktı ama biz 6 aydan beri bu işi yapıyoruz. Günde 320 kişiye hizmet sunuyoruz. Günlük satışlarımız 60 ürün civarında bu rakam ayda bin 400\'e kadar çıkabiliyor. Hedefimiz 354 markete ulaşıp ayda 500 bin ürün satışı gerçekleştirmek\" diyerek sözlerini noktaladı.





MÜŞTERİLER UYGULAMANIN HIZ VE KOLAYLIK AÇISINDAN KULLANIŞLI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR





Arı Teknokent firma çalışanlarından Can Onat, geç saatlere kadar çalışan kalabalık bir ekip olduklarını belirterek mikro marketin kendileri için güzel ve hızlı bir çözüm olduğunu söyledi. Bir başka çalışan Emir Berker ise marketin kendileri için ciddi bir kolaylık olduğunu ifade ederek, \"Buraya online bir sipariş verdiğimizde yukarı çıkıp gelen siparişleri alıp geri dönmemiz zaman alıyor. Onun yerine burayı kullanmak çok daha kolay\" dedi.





MİKRO MARKET NEDİR?





Geleneksel otomatların sunduğu hizmetlere ek olarak 250\'nin üzerinde yiyecek ve içecek çeşidinin soğutucuların içinde, raflardan kolay ve erişilebilir durumda olduğu mikro marketler bir self-servis hizmeti olarak tanımlanıyor.







