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(Görüntülü Haber) Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "Hakemin sonuca etki edecek hataları olmadı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemin sonuca etki edecek hataları olmadı" dedi

30 Eylül 2017 20:42

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Hakemin sonuca etki edecek hataları olmadı\" dedi.

Süper Lig\'in 7. haftasında Osmalıspor\'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş, \"Oyunun ortada geçtiği anlarda tam oyunu oturtmaya başlayacağımız anlarda gol yedik. Devrenin son saniyelerinde yediğimiz ikinci gol işimizi çok zorlaştırdı. Ön tarafa iki oyuncu hamlesi denedim. 3. gole kadar oynadığımız oyunu belki ilk yarıda sergilemeliydik. 3-0 dan sonra Osmanlı takımı daha özgüvenli oynadı. Kazandığı toplarla daha geniş alanlar yakaladı. Bizim için en önemli şey 3-0 dan sonra takım disiplininden kopmadık. İlk 6 hafta da sergilediğimiz oyunu sergileyememek beni üzdü. Tekrar o eski etkili olduğumuz zamanlara dönmemiz gerekiyor. Ligin yaş ortalaması en genç olan takıma sahibim. İç sahadaki etkili performansımız bana umut veriyor. Hakemin sonuca etki edecek hataları olmadı. Sadece ilk yarı takdir hakları hep rakipten yanaydı. Geçtiğimiz yıl 25. haftalarda olurdu bu, puan sıralamanızdaki duruma göre maçlar yönetilirdi. 7. haftada bir takım onuncu bit takım sonuncu, buna göre maç yönetilmemeli diye düşünüyorum. Sürekli oyunu durdurmalar oyunun ritmini bozuyor\" ifadelerini kullandı.

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