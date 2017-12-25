(Görüntülü Haber) Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçının ardından 

Abdullah Avcı \"2016\'yı bitirirken lider girmiştik 2017\'yi bitirirken de lider durumdayız\"





\"Yarış içinde ne kadar takım olursa heyecanı o kadar yüksek olacaktır\"





Kemal Özdeş \"Bu puan ve sıralama, bizim için uygun değil\"





Süper Lig\'de 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir\'in teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz yıldan sonra bu yılı da lider tamamladıkları için oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti. Avcı \"2016\'yı bitirirken lider girmiştik 2017\'yi bitirirken de lider durumdayız. 17 lig, 10 Avrupa maçı ile Beşiktaş\'tan sonra ülke puanına en çok katkı sağlayan takım olduk. Bu sezon 29. resmi maçımızı geride bıraktık. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kupa maçından sonra futboldan uzak bir süre dinlenmek istiyoruz.\"



dedi.



Abdullah Avcı, ligin hücuma en hızlı çıkan takımlarından birine karşı oynadıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:



\"Rakibimizin daha çok bekleyeceklerini düşünerek, topa sahip olma ve pas iade oyununu sağlıklı şekilde kullanmak istiyorduk. Bugün iki 10 numara ile oynadık, birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar sağlıklı çıkarak oynadığımız bir oyun oldu. Daha erken koparmamız gereken maçta, duran toptan yediğimiz golle rakibi oyuna soktuk. Mossoro\'nun golüyle maçı kazandık. Kasımpaşa özellikle



fiziksel gücü yüksek bir takım, rakipten fazla faul yaptık biz de sertliğe karşı durduk. Emre Belözoğlu, bugün 8 şut attı, takımın en fazla şut atan oyuncusu oldu, bu daha fazla önde oynamamızdan kaynaklandı.\"



Geçen sezona göre daha tecrübeli bir takım haline geldiklerini belirten Avcı \"Geçtiğimiz sezon ligin yukarısında yarışmak bizim için önemli bir deneyim oldu. İki kulvarda da hem Süper Lig\'de hem de Ziraat Türkiye Kupası\'nda ikinci olduk ama ikinciler konuşulmuyor. Ben ve ekibim tamamen oyun gücüne inanıyoruz. Oyun gücümüz geçen seneden bu seneye göre daha çok gelişti. Geçen sene 39 puan almıştık, bu sene 36 ama beni ilgilendiren oyun gücü. Yarış içinde ne kadar takım olursa heyecanı o kadar yüksek olacaktır.\"ifadelerini kullandı.



KEMAL ÖZDEŞ \"BU PUAN VE SIRALAMA, BİZİM İÇİN UYGUN DEĞİL\"



Sahasında Medipol Başakşehir\'e 2-1 mağlup olan Kasımpaşa\'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken şunları söyledi:



\"Maçın başında kurduğumuz strateji erken yediğimiz golden sonra farklı bir rol aldı. Rakibimiz topa daha fazla sahip oldu. Devrenin sonlarına doğru yan toptan bulduğumuz golle maç başa döndü.70. dakikaya kadar pozisyon vermedik. İstediğimiz gibi bir oyun oluyordu. 2. golü yedikten sonra riskler almaya başladık. Trezeguet\'nin net bir pozisyonu vardı, 1 puan alabilirdik. Ligin ilk yarısı sona erdi. Bu puan ve sıralama, bizim için uygun değil. Eksikleri giderip, ikinci yarıya daha iyi hazırlık yapacağız. İkinci yarı daha zor geçecek ve bu puanlardan daha fazlasını toplayacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum.\"