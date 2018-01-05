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Spor

(Görüntülü Haber) Kasımpaşa çalışmalara başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antalya'nın Serik ilçesinde devre arası kamp çalışmasına başladı

05 Ocak 2018 14:12

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antalya\'nın Serik ilçesinde devre arası kamp çalışmasına başladı. Süper Lig\'e verilen ara dolayısıyla Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren Kasımpaşa\'da sabah antrenmanıyla çalışma başladı. Teknik sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5\'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile takımdan ayrı çalıştı. Daha sonra kaleciler çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.

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