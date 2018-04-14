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Spor

(Görüntülü Haber) Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "Kalan 5 maçımızı da final gibi oynamak istiyoruz" Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Karaman: "Ligden düşmüş olsak da kaybetmek üzücü

14 Nisan 2018 20:08

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: \"Kalan 5 maçımızı da final gibi oynamak istiyoruz\" Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Karaman: \"Ligden düşmüş olsak da kaybetmek üzücü. En azından puan alıp kente dönmek istiyorduk\" Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kardemir Karabükspor\'u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Teknik adam, \"İç sahada kazanmaktan dolayı mutluyum. İki dış saha maçında kazandıktan sonra bugün de kazanmak önemliydi\" dedi. Savunma yapan bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kemal Özdeş, \"Savunmayı aşmak için üretken olmamız lazımdı. İlk yarı doğru yerleşememek ve beklerimizin orta yapmakta ısrar etmesi top kayıplarına sebep oldu. İkinci yarıda doğru yerleştik ve rakibin blokları arasına oyuncu sokarak, savunma arkasına koşarak istediğimiz skoru bulduk. Hedeflediğimiz noktanın bir adım gerisine yaklaştık. Kalan 5 maçımızı da final gibi oynamak istiyoruz\" şeklinde konuştu. Bu arada Özdeş, Markus Neumayr\'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini ifade ederek, \"Markus karakterli ve önemli bir oyuncumuzdu. Oynadığı dönemde asist ve golleriyle çok katkılarda bulundu. Sözleşmesinde 15 Nisan\'a kadar karşılıklı fesih maddesi vardı. Biz de o maddeden yararlanarak gelecek yıl kadroda düşünmediğimiz için opsiyonu kullandık ve böyle bir ayrılık yaşandı. Gelecek yılın planlamasına başladık\" diye konuştu. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, \"Ligden düşmüş olsak da kaybetmek üzücü. En azından puan alıp kente dönmek istiyorduk. Bugün saha içinde kullandığımız ve sonradan oyuna soktuğumuz üç oyuncunun sezon başından beri takıma 1 gol katkıları var. Bu tarz, az oynamış, sonuca katkı yapamayan oyuncularla oynamak güç. Kendimizi aşmaya gayret etmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularıma da söylüyorum. Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Karabükspor oluşturmak adına kalan haftaları değerlendireceğimizi düşünüyorum\" dedi.

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