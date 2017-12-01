T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Kasım ayında ihracat yüzde 14.2 arttı (3)

''ABD'DE MAHKEME VASITASIYLA OYNANAN BİR TİYATRO VAR' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tokat İş Adamları istişare toplantısına katıldı

01 Aralık 2017 20:52

\'\'ABD\'DE MAHKEME VASITASIYLA OYNANAN BİR TİYATRO VAR\' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tokat İş Adamları istişare toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında, ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun dekont iddiaları ile ilgili sorular üzerine Bakan Zeybekci şöyle konuştu: \'\'Biz Kılıçdaroğlu’nun dosyalarını biliyoruz. Belediye Başkanlığı adaylığı sürecindeki dosyaları da biliyoruz. Her seçimde ortaya çıkardığı dosyaları da biliyoruz. Artık dosyalar ile ilgili ciddiyeti ve samimiyeti yoktur. İnandırıcılığı da yoktur. Diğer taraftan bugün Amerika’da mahkeme vasıtasıyla oynanan, ortaya konulan bir tiyatro var. Yani bir şekilde rehin alma, 1.5 yıl sonra hakim karşısına önce sanık olarak tutulup da sonra tanık olarak çıkarılan kişi ve söylediği konular ile ilgili bir şey diyecek değilim. Bunları tabi ki Türk hukuk sistemi de takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Milletinin itibarının başka bir ülkede mahkeme salonlarında tiyatro sahnelerinde yargılanmasını ve itibarının zedelenmesinin asla kabul etmiyorum. Asla bunu kabul edecek de değiliz. Bunu da kınıyorum.\'\'

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAHKEME VASITASIYLA OYNANAN BİR TİYATRO VAR Bakanı Nihat Zeybekci KasımTokat TicaretSanayi OdasıTokatAdamlarıToplantıABD Reza ZarrapCHP Lideri KılıçdaroğlununBakan ZeybekciKılıçdaroğlununBelediye BaşkanlığıHer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24