(Görüntülü Haber) Kasım ayında ihracat yüzde 14.2 arttı (3)

\'\'ABD\'DE MAHKEME VASITASIYLA OYNANAN BİR TİYATRO VAR\' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tokat İş Adamları istişare toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında, ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun dekont iddiaları ile ilgili sorular üzerine Bakan Zeybekci şöyle konuştu: \'\'Biz Kılıçdaroğlu’nun dosyalarını biliyoruz. Belediye Başkanlığı adaylığı sürecindeki dosyaları da biliyoruz. Her seçimde ortaya çıkardığı dosyaları da biliyoruz. Artık dosyalar ile ilgili ciddiyeti ve samimiyeti yoktur. İnandırıcılığı da yoktur. Diğer taraftan bugün Amerika’da mahkeme vasıtasıyla oynanan, ortaya konulan bir tiyatro var. Yani bir şekilde rehin alma, 1.5 yıl sonra hakim karşısına önce sanık olarak tutulup da sonra tanık olarak çıkarılan kişi ve söylediği konular ile ilgili bir şey diyecek değilim. Bunları tabi ki Türk hukuk sistemi de takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Milletinin itibarının başka bir ülkede mahkeme salonlarında tiyatro sahnelerinde yargılanmasını ve itibarının zedelenmesinin asla kabul etmiyorum. Asla bunu kabul edecek de değiliz. Bunu da kınıyorum.\'\'