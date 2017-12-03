(Görüntülü Haber) Kasap arkadaşının Amerikan Bulldog'u sevme çabası pahalıya mal oldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK\'te oturan Faysal Özmen\'in Amerikan Bulldog cinsi köpeği, kasap arkadaşının verdiği küçük kemikleri yiyince fenalaştı. 1 haftadan bu yana uyuyamayan ve adeta inleyen köpek, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Almanya\'da 38 yıl çalıştıktan sonra Türkiye\'ye kesin dönüş yaparak bir işyeri açan Faysal Özmen, 3 yıl önce \'Hayalimdeki köpek\' dediği \'Amerikan Bulldog\' cinsi köpeği aldı. \'Cango Azül\' ismini verdiği erkek köpeğini genellikle yanından ayırmayan Özmen, geçen hafta mahalledeki kasap arkadaşının dükkanının önünden geçerken, arkadaşı hayvanı sevmek istedi. Kasap, tüm çabalarına rağmen \'Cango Azül\' isimli köpeğin kendisinden uzak durması üzerine tezgahtaki küçük kemikleri ona vererek, biraz sevdi. Sahibinin müdahalesine fırsat kalmadan küçük kemikleri peş peşe yiyen köpeğin acı içerisinde kıvranmaya başladığı görüldü. Köpeğinin tedavisi için gittiği veterinerlerden sonuç alamadığını belirten Faysal Özmen, kızı ile birlikte aracına binerek onu Avcılar\'daki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne getirdi. Özmen, şunları anlattı: \"Amerikan Buldog\'un çenesi çok güçlü. Çenesinde 2.5 ton ağırlığında gücü var. Kasabın verdiği tüm kemikleri yiyince bunlar bağırsaklarına takılı kaldı. Uğraşıyoruz, bir türlü tuvalete çıkamadı. Geldiğimiz Veteriner Fakültesi hastanesinde \'Küçük kemikleri öyle vermeyin. Kaynatın verin\' dediler. Bu da bir can. Gözümün Önünde inliyor. Yatamıyor, kalkamıyor, resmen inliyor. Çıkamıyor tuvalete. Kanını aldılar. Lavman yapacaklar hayvana. Ya ameliyatla ya da maşa ile çıkaracaklar o kemileri Daha ameliyat olmadı. Veterinerlerdi, kan, röntgen, filmiydi derken şimdiye kadar 800 liram gitti. Kasabın köpeğimi sevebilmesi için verdiği kemiklerin faturası bu oldu. \"