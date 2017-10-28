(Görüntülü Haber) Kartepe Zirvesi sona erdi

Çağla DAŞCI-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi değerlendirme oturumu ile sona erdi.



Kartepe kayak merkezinde bulunan otelde düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi üçüncü gününde değerlendirme oturumu ile son buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, hedefledikleri zirve düşüncesini tamamladıklarını anlatırken, şöyle dedi:



\"Şu anda bulunduğumuz noktada düzenleme kurulu olarak hedefimize ulaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Başlangıç itibariyle hedeflediğimiz zirve düşüncesini bugün tamamladık. Elde edilen sonuçla yüksek katılımcı seviyesi memnuniyet vericidir. Tebliğler yayınlandığında hem ülkemiz için hem yaşadığımız coğrafya için hem insanlık için yol göstericidir. Bir rehberin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz.\"



\"KIRMAMIZ GEREKEN BİR DARBE PUTU VAR\"



Kocaeli Üniversitesi\'nden Prof. Dr. İbrahim Şirin, \"Kırmamız gereken bir darbe putu var\" dedikten sonra şöyle devam etti:



\"Bir türlü bastıramadığımız, toplumun bütün kesimlerinde yani sadece askeriyede değil, sadece onları bir günah keçisi ilan edip bütün bu darbeleri onların üzerine yüklemek belki bizi rahatlatabilir. Ama meseleyi çözmez. Mesele çok daha derinlikli, çok daha katmanlı. İşin içerisinde siyasilerin de olduğu, aydınların da olduğu, ekonominin, patronların da olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu genlerimize kadar işleyen ve darda kaldığımızda, düşünsenize iktidardasınız, muhalefete geldiğinizde tekrar seçimle iktidara gelemeyeceğinizi anladığınız andan itibaren darbe çığırtkanlığı yapmaya başlıyorsunuz. Burada geliştirilmesi gereken kavram maalesef, kırmamız gereken bir darbe putu var. Ve bu putu kırmadığımız müddetçe de milli iradenin teşekkül etmesi biraz zor gözüküyor ama imkansız değil. Patolojik bir durum var. Bunun psikiyatrik bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da psikiyatristlerin bu mevzuuyla ilgilenecekleri, Türk toplumunun bir şekilde masaya yatırıldığı bir darbe psikolojisinin de çalışılması gerektiğini düşünüyorum.\"



GÖRÜŞLERİ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ



Sakarya Üniversitesi\'nden Prof.Dr. Haluk Selvi, Kartepe Zirvesi\'nde konuşulanların kitaplaştırılarak dünya ile paylaşılacağını açıklayarak, şöyle konuştu:



\"Bu zirveyle ilgili çok önemli geri dönüşümler aldık. Olumlu tepkiler aldık ve başarılı bir zirve yapmış olduğumuz sonucuna vardık. 15 Temmuz ve dünyada yaşanan darbeler \'1\'inci Kartepe Zirvesi\'nde ana konumuzdu bu yıl. Bu kapsamda 2 konferans, 8 panel, 26 akademik oturum gerçekleştirdik. 26 ülkeden çok sayıda önemli ismi Kartepemiz\'de ağırladık. Hem şehrimiz hem ülkemiz için çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Dünyanın darbelerden bütünüyle kurtulması için ortak akıl oluşturmaya gayret ettik. Bu zirveye ulusal çapta birçok hocamız katıldı. Bunun önemi bütün dünyada gerçekleşen darbelerin ortak dilini ve ortak coğrafyasını tanımlamakla ilgiliydi, amacımız buydu. Umarım bu amacımıza ulaşmış olduk. Sempozyuma sunulan görüşleri ve özel oturumlarda sunulan görüşleri kitaplaştırma aşamasına geçeceğiz ve zirve kapsamında sunulan görüşleri zirve deklarasyonuna dönüştüreceğiz. Kitaplar yaklaşık 2 ay içinde tamamlanarak yayınlanacak. Kartepe Zirvesi\'nde sunulan görüşleri dünya ile paylaşacağız. Zirve deklarasyonumuz, zirvede gelişen ortak aklı özetleyen bir çalışma olacak. Birleşmiş Milletler\'in resmi dilleri olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve elbette Türkçe olarak yayınlayacağız. Deklarasyonumuzu Türkiye\'de darbelerle özdeşleşmiş bir mekanda paydaşlarımızın da bulunduğu bir toplantıda insanlıkla paylaşacağız. Deklarasyon ilanını nasip olursa 1 ay içersinde tarih ve mekan duyurusunu zirvenin web sitesinde paylaşacağız.\"



