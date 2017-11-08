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(Görüntülü Haber) Kartal'da trafik kazası: 3 yaralı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kartal'da bir otomobilin temizlik aracıyla hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

08 Kasım 2017 15:30

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kartal\'da bir otomobilin temizlik aracıyla hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen sürücü, emniyet şeridinde yol temizliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait temizlik aracına çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza da araçlarda bulunan Süleyman Altunoğlu, Mehmet Sarıtaş ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından bağlantı yolu trafiğe açıldı.

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