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(Görüntülü Haber) Kartal'da hurdaya ayrılmış gemi yangını

Ramzan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal Yunus Mevkii'nde kıyıda demirleyen hurdaya ayrılmış geminin kaptan kamarasında yangın çıktı

21 Eylül 2017 19:37

Ramzan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal Yunus Mevkii\'nde kıyıda demirleyen hurdaya ayrılmış geminin kaptan kamarasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Kartal Yunus Mevkii kıyısında demirleyen hurdaya ayrılmış geminin kaptan kamarasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Gemiden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahele ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha önce battığı için hurdaya ayrılığı öğrenilen ve kimsenin olmadığı gemideki yangının sebebi araştırlıyor.

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