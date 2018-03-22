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(Görüntülü Haber) Kartal Belediyesi'nden  ‘Dünya Su Günü' söyleşisi

İSTANBUL, ( DHA )-  KARTAL  Belediyesi,  22 Mart Dünya Su Günü  kapsamında atık yağ ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi

22 Mart 2018 19:16

İSTANBUL, ( DHA )-  KARTAL  Belediyesi,  22 Mart Dünya Su Günü  kapsamında atık yağ ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.


 

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşide; Deha Biodizel Firması Genel Müdürü Nihal Sözbir, atık yağ ve suyun önemini konuşmak üzere Kartallılarla buluştu. Kartallı öğrencilerin katıldığı etkinlikte; öğrenciler tiyatro ve müzik gösterileri sundu. Dünya Su Günü  etkinliğine özel hazırlanan kısa filmler gösterildi.


 

\"1 LİTRE YAĞ 1 MİLYON METREKÜP SUYU ETKİLİYOR\"


 

Deha Biodizel Firması Genel Müdürü Nihal Sözbir çocuklara özel bilgi verdiği konuşmada, ‘ 1 litre atık yağ bir insanın ömrü boyunca içebileceği suyu kirletiyor. Bu bir ayda çıkabilen birşey , sizin yemiş olduğunuz patates kızartmasında kullandığınız ve döktüğünüz yağlar hayatınız boyunca içebileceğiniz suyu etkiliyor. Deniz canlılarımız ve  kendi sağlımız için atıklarımızı dökmüyoruz. İlçemizdeki toplama noktalarına getiriyorsunuz, bizde orada güvenle taşıyoruz. ‘ dedi.


 

Sözbir, konuşmasının devamında kaçak atık yağ toplayıcılarına karşı da uyardı. Sözbir \"Kaçak yağ toplayıcılarını engellemeye çalışıyoruz. Yağ kullanıldıktan sonra yanlış ele geçerse, tekrar ikinci el yağ olarak kuıllanılıyor bu kansorejen yağlar. Poğaçaların içerisinde, farklı yerlerde kullanılarak el altından satılan bu yağlar sofralarınıza geliyor\" diye konuştu. 


 

Öğrencilere etkinliğin sonunda , Kartal Belediyesi tarafından ağaç fidesi dağıtıldı.

 

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