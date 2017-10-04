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(Görüntülü Haber) Kartal bebeğin doktoru Özfidan: 24 saat uğraştık ama kaybettik

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ÖZEL Isparta Hastanesi çocuk sağlığı uzmanı Dr

04 Ekim 2017 20:39

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ÖZEL Isparta Hastanesi çocuk sağlığı uzmanı Dr. Tuncay Özfidan, yaklaşık 3.5 ay süren yaşam savaşını kaybeden Kartal bebekle ilgili, \"Müdahalelerimizi yaptık. Cevap vermedi. Yaklaşık 24 saat uğraştık ama ne yazık ki kaybettik\" dedi. Bilecik\'te, geçen 15 Haziran perşembe gecesi uzaklaştırma kararına rağmen eşi 35 yaşındaki Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 8 aylık hamile 29 yaşındaki Melike Kartal\'ın sezaryenle alınan erkek bebeği getirildiği Özel Isparta Hastanesi\'nde yaklaşık 3.5 ay süren yaşam savaşını kaybetti. \'SOLUNUM CİHAZINDAN ÇIKARMAYA UĞRAŞTIK\' Kartal bebeğin son dönemde hastanede tedavisini yürüten çocuk sağlığı uzmanı Dr. Tuncay Özfidan, bebeğin yaşamını yitirmeden 24 saat önce solunum yetmezliğine girdiğini ve daha sonra kalbinin zayıfladığı söyledi. Özfidan, \"25 Eylül sabahı saat 09.55 gibi Kartal bebeği kaybettik. Müdahalelerimizi yaptık. Aralıkla müdahalelere devam ettik. Cevap vermedi. Solunum cihazından çıkarmaya uğraştık. Zaman zaman çıkardık ve tekrar bağladık. Onun dışında vefatından 1 hafta önce MR çektirmiştik. Oksijensiz kalmaya bağlı beyinde küçülme, geri kalma oldu. Hafta sonu da kötüleşti. Yaklaşık 24 saat uğraştık ama ne yazık ki kaybettik\" dedi. Daha sonra polise ve savcılığa haber verdiklerini anlatan Özfidan, \"Otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne gönderilmesini söylediler. Biz de oraya gönderdik. Otopsi işleminin ardından cenazeyi halası aldı\" diye konuştu.

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