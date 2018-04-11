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(Görüntülü Haber) Kartal 3. Geleneksel Orman Haftası'nda minikler eğlendi

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel Orman Haftası’nda Kartallı Kreşleri biraraya getirdi

11 Nisan 2018 19:00

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen geleneksel Orman Haftası’nda Kartallı Kreşleri biraraya getirdi. Aydos Ormanı\'nda yürüyüşle başlayan etkinlik, onlarca maceracı minik ve velilerinin yaklaşık 1 kilometrelik parkuru yürümesiyle başladı. Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü çalışanları, Kartallı Mahalle muhtarları, Kartal Kreşler ve miniklerin yakınları katıldı. Temiz hava ve güzel hava bir araya gelince çocuklar ve velileri ormanlık alanda güzel bir gün geçirdi. Etkinlik programında kreş öğrencileri minikler için hazırlanan yarış parkurlarında maceracı küçükler hem birbirleriyle yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Müsabakaların sonunda yarışları kazanan minik öğrencilere sembolik madalyaları Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay tarafından verildi. Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay \"Bu anlamlı günde İstanbul’un akciğerleri olan Aydos Ormanları\'na Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızı getirdik güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Orman haftasını kutlamaka amaçlı , bu gelenekselleşmeye başladı, 3. Oluyor. Belediye Başkanımızın özellikle çocuklar üzerindeki sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur felsefesinden yola çıkarak bu etkinleri düzenliyoruz, devamını da getireceğiz\" açıklamalarını yaptı. Çocukların yarışlarının ardından velilerde bu güzel ortamda etkinliğin sonunda halat çekme müsabakası yaparak çocukluk günlerine geri döndüler.

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