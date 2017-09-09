(Görüntülü Haber) Kars'ta SGK ve belediye ekiplerinin de katıldığı asayiş uygulaması

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde SGK ve belediye ekiplerinin de katıldığı \'Kars-Kale 1\' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik koordinesinde dün akşam başlatılan ve gece 24.00’te son eren 4 saatlik uygulamaya narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı. Emniyet müdürlüğü’nün Çevik kuvvet bahçesine bir araya gelen ekipler, konvoy halinde yola çıkarak kontrol ve uygulama noktalarına ulaştı. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada bin 548 kişi, 266 araç ve 120 işyeri ruhsat ve çalışanların sigortası konusunda sorgulandı. Uygulamada 28 araçla ilgili olarak toplam 9 bin 47 lira ceza kesildi, ayrıca 4 araç trafikten men edildi.Kağızman ilçesinde de 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Erdem, halkın huzur ve güvenini sağlamak, muhtemel olayları önlemek ve önceden meydana gelen vakaların şüphelilerini yakalamak amacıyla bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini bundan böyle belli aralıklarla halkın huzur ve refahı için bu uygulamaların yapılacağını söyledi. Erdem ayrıca, ekiplerin kent merkezinde 4 noktada ve umuma açık yerlerdeki çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Uygulamaya 16 araç ile 17 ekipte görevli 130 personelin katıldığı bilgisini de veren Erdem, SGK ve belediye ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini belirtti.