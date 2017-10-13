(Görüntülü Haber) Kars'ta meydan muharebesi gibi kavga

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS\'ta sabah saatlerinde meydan gelen ve kalabalık grupların karıştığı kavgada sopalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 4 kişi de gözaltına alındı. Merkez Bahri Dağdaş Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada kalabalık gruplar birbirlerine sopalar ile saldırdı. Alacak- verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtilen ve sopaların kullanıldığı kavga olayını caddeden geçen vatandaşlar ve apartmanlarda oturanlar şaşkınlıkla izledi. Polis ekiplerine olayın bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale etti. Olayda yaralanan 3 kişi Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi?ne kaldırılırken, hastanede polis ekipleri geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı.