(Görüntülü Haber) Kars'ta köylüler göktaşını arıyor

KARS, (DHA) - KARS’ın Kağızman İlçesi\'ne bağlı Karabağ Köyü, Akyayla ve Günindi Yaylası civarlarına düştüğü iddia edilen göktaşını bulmak için köylülerin bölgedeki aramaları sürüyor.



Göktaşı, Kağızman’da büyük merak uyandırdı. Köylüler araziye gidip gelirken bölgede arama yapmayı da ihmal etmiyor. Günlerdir konuşulan göktaşına ulaşmak için soğuk ve rüzgarlı havaya bile aldırmayan köylülerden bazıları merak için bazıları da para kazanma umuduyla arama yaptıklarını söyledi. Akyayla Köyü Muhtarı Hamza Altay, “Akşam namazı olmadan bir ses geldi. Traktörü kaynak yapıyordum. Uçak sandım. Millet \'Göktaşı\' dedi. Polis beni aradı \'Göktaşı mı düştü?\' diye sordu. Ben \'Öyle bir şey görmedim\' dedim ama kafam karıştı. Sonra Digor tarafında görüldüğü söylendi. Düştüğünü kimse görmemiş\" diye konuştu.



Çobanlardan Şamil Yayla ise hayvan otlattıklarını söyleyerek, “Önce uçak düşüyor sandık. Göktaşının düştüğünü duyduk sonra aramaya başladık. Ama bulamadık. Halen arıyoruz\" dedi.



Kağızman\'da görev yapan bir gazeteci ise \"Daha önce bize helikopter düştü iddiası geldi. Biz de bölgeye geldik. Sonra göktaşı olduğu söylendi. Köylülerle birlikte çok aradık şu ana kadar bir şey bulamadık. Farklı bölgeye düştüğü yönünde de iddialar var\" diye konuştu.



Öte yandan Kağızman İlçesi kırsal alana düşen ve göktaşı sanılan cismin Rusya\'nın balistik füzesi olduğu ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı\'nın da yaptığı açıklamada: RS-12M Topol tipi kıtalararası balistik füzenin denendiğini bildirmişti.Hazar yakınlarında bulunan Astarkhan\'dan üssünden eğitim amaçlı savaş başlığı bulunan, füzenin ateşlendiği Sarı Şagan (Kazakistan) poligonundaki hedefi vurduğu belirtilmişti.



