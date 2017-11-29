(Görüntülü Haber) Kars’ta kar yağışı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) Kars\'ta kent merkezini yeniden beyaza bürüyen kar, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçların üzerinde biriken karları temizleyen ve yola çıkan sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Sürüüler özellikle Mihralibey Köprüsü ile İnönü Caddesinde oluşan buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Muzaffer Karakoyun, kar nedeniyle iş yerleri önünde biriken karları temizlediklerini ifade ederek, Burada kar yağmasa hayat durur, buralar çok güzel kar Kars´a yakışıyor dedi.