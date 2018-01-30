(Görüntülü Haber) Kars'ta ciritçiler bu defa Mehmetçikler için sahaya çıktı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars\'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçikler için çıktı. Yoğun kar yağışı altında atlarına binen gençler, ciritlerini bu defa vatanın bölünmez bütünlüğü için havalandırdılar. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Böşköy köyüne çevre köylerden gelen ciritçiler yoğun kar yağışı altında atlarını hazırlayıp kamyonlarla yollara düştü. Köylerde tımarları yapılan atlar üzerlerine örtülen battaniyelerle birlikte pikap ya da kamyonlarla Başköy?e getirildi. Kar nedeniyle köy içindeki yolların geçit vermemesi üzerine titizlikle kamyondan indirilen atlara binen gençler cirit sahasına doğru yola koyuldular. Cirit müsabakasını izlemeye gelenler vatandaşlarda yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kar yığınların bata çıka sahaya ulaştılar. Karlı zeminde önce atlarını ısındıran gençler daha sonra heyecan dolu müsabakayı başlattılar. Ciritlerin havada uçuştuğu, atların düşerek kara gömüldüğü müsabaka izleyicilere de coşkulu anlar yaşattı. Zeytin Dalı Operasyonunda ülkemizin huzur, refah ve güvenliği için mücadele eden Mehmetçiklerimiz için sahaya çıktıklarını söyleyen gençler ciritlerini bu defa kahraman ordumuza destek için havalandırdıklarını ifade ettiler. Ciritçilerden İlhami Yıldız, ?Bugün bizim turnuvamızın asıl amacı ve gayesi Türk ordusu içindir. Osmanlı döneminde mızrak olarak kullanılan bu cirit sopasını bugün ordumuza destek olarak kullanıyoruz. Türk ordusunu destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Allah onlarla birlikte olsun. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez. Bu vatanı bölmek isteyenler kesinlikle bölemez. Buna biz hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Allah?ın izniyle de bölemeyecekler. Çünkü ne kadar er, erbaş ve rütbeli; ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, gardaşlarımız, can yoldaşlarımız varsa bizlerde burada onların destekçisiyiz. Ne zaman ki bizlere ihtiyaçları olursa bizler devamlı yanlarındayız. Aslında Türk ordusunun hiçbir zaman desteğe ihtiyacı olmamıştır. Bunu da tüm camiaya, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz? diye konuştu.