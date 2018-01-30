T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kars'ta ciritçiler bu defa Mehmetçikler için sahaya çıktı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçikler için çıktı

30 Ocak 2018 15:28

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars\'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçikler için çıktı. Yoğun kar yağışı altında atlarına binen gençler, ciritlerini bu defa vatanın bölünmez bütünlüğü için havalandırdılar. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Böşköy köyüne çevre köylerden gelen ciritçiler yoğun kar yağışı altında atlarını hazırlayıp kamyonlarla yollara düştü. Köylerde tımarları yapılan atlar üzerlerine örtülen battaniyelerle birlikte pikap ya da kamyonlarla Başköy?e getirildi. Kar nedeniyle köy içindeki yolların geçit vermemesi üzerine titizlikle kamyondan indirilen atlara binen gençler cirit sahasına doğru yola koyuldular. Cirit müsabakasını izlemeye gelenler vatandaşlarda yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kar yığınların bata çıka sahaya ulaştılar. Karlı zeminde önce atlarını ısındıran gençler daha sonra heyecan dolu müsabakayı başlattılar. Ciritlerin havada uçuştuğu, atların düşerek kara gömüldüğü müsabaka izleyicilere de coşkulu anlar yaşattı. Zeytin Dalı Operasyonunda ülkemizin huzur, refah ve güvenliği için mücadele eden Mehmetçiklerimiz için sahaya çıktıklarını söyleyen gençler ciritlerini bu defa kahraman ordumuza destek için havalandırdıklarını ifade ettiler. Ciritçilerden İlhami Yıldız, ?Bugün bizim turnuvamızın asıl amacı ve gayesi Türk ordusu içindir. Osmanlı döneminde mızrak olarak kullanılan bu cirit sopasını bugün ordumuza destek olarak kullanıyoruz. Türk ordusunu destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Allah onlarla birlikte olsun. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez. Bu vatanı bölmek isteyenler kesinlikle bölemez. Buna biz hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Allah?ın izniyle de bölemeyecekler. Çünkü ne kadar er, erbaş ve rütbeli; ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, gardaşlarımız, can yoldaşlarımız varsa bizlerde burada onların destekçisiyiz. Ne zaman ki bizlere ihtiyaçları olursa bizler devamlı yanlarındayız. Aslında Türk ordusunun hiçbir zaman desteğe ihtiyacı olmamıştır. Bunu da tüm camiaya, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz? diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHAATAKars SelimMehmetçiklerYoğunBöşköyKöylerdeBaşköyKarCiritKarlıCiritlerinZeytin Dalı OperasyonundaMehmetçiklerimizCiritçilerdenYıldızBugünTürkOsmanlıAllahBuBunaNeAslında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24