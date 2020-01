(Görüntülü Haber) Kars'ta, Cemile-Resul Kalko Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı

Betül KARABACAK-Özgür KUMANOVALI/KARS,(DHA) - MEKTEBİM Okulları Kurucusu ve Ümit Kalko Vakfı Başkanı Ümit Kalko\'nun memleketi Kars\'ta yaptıracağı Anadolu Lisesi\'nin temel atma töreni gerçekleşti. Kalko, yaptığı konuşmada \"Vatansever nesil oluşturmanın iyi bir eğitim vermekten daha önce geldiği kanaatindeyim\" dedi. Cemile-Resul Kalko Anadolu Lisesi\'nin temel atma törenine Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Ümit Kalko\'nun ağabeyi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko\'nun yanı sıra iş dünyasından isimler ve vatandaşlar katıldı. Kars folklor ekibi ve Karslı Kickboks sporcularının gösterisinin ardından başlayan programda konuşan Ümit Kalko, \"Baba vatanımızda olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Böyle hayırlara vesile olan bir yatırıma önayak olmaktan şahsım ve ailem adına yaşadığımız mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ülkeden ekmeğini kazanan, bu ülkenin topraklarıyla kaynaklarıyla bir yerlere gelmeye çalışan tüm hemşerilerimizin yaptığı gibi bizlerin de doğduğumuz yerlere, biz doğmasak bile atalarımızın doğduğu yerlere destek olmamız gerekiyor\" diye konuştu. \"VATANSEVER NESİL OLUŞTURMAK İYİ BİR EĞİTİM VERMEKTEN DAHA ÖNCE GELİYOR\" Ümit Kalko, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Tabii ki devletimiz de bu konuda birçok yatırımı yapıyor ama bizlerin de vatandaş olarak devletimizin işlerini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Eğitim kurumları bütün ülkelerde çok stratejik yerlerdir. Genelde eğitim kurumlarındaki müfredattan tutun da kaç yıllık olacağı, hangi yaştan başlayacağına varana kadar birçok süreç nasıl bir gelecek tasarladığımızla birebir ilintilidir. Ama ben özellikle sadece iyi bir eğitim vermenin tek başına yetmeyeceğini, aynı zamanda da vatansever nesil oluşturmanın iyi bir eğitim vermekten daha önce geldiği kanaatindeyim. Çünkü takdir edersiniz ki ne yazık ki yaklaşık 1 buçuk yıl kadar önce bir 15 Temmuz darbe kalkışmasına maruz kaldık. Söz konusu kalkışmayı yapanların kim olduğuna baktığımız zaman hepsi çok eğitimli insanlardı. Birçoğu orgeneraldi, komutandı, mühendisti. Birçok alanda eğitimli kişilerdi. Ama içlerinde ne yazık ki vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi yoktu. Onun için kendi eğitim yatırımlarımda da velilerimiz; \'sizin okulunuz hangi alanıyla ön plana çıkıyor?\' diye sorduğu zaman biz \'vatansever olmak güdüsüyle ön plana çıkıyor\' diyoruz. Tabii ki iyi eğitim vererek de çağdaş muasır medeniyetlere ulaşmayı hedef edindiğimizi söylüyoruz.\" \"5 YIL İÇERİSİNDE KARS\'TA DOKUNULMAMIŞ KÖY OKULU KALMAYACAK\" Kalko, Karslılara köy okullarıyla ilgili olarak da gerçekleşecek bir projenin müjdesini şöyle verdi: \"Ailemizin kurduğu bu vakfın özellikle köy okullarına yönelik çalışmaları olacak. Köy okullarına özellikle önem veriyorum. Bugün burada bulunduğumuz yerdeki 24 derslikli Anadolu lisemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da köyüm olan Kağızman Karabağ Köyü\'nde anasınıfı, ilkokul ve öğretmenlere lojman yapacağız. Yakın bir zaman içerisinde ulusal basında duyuracağımız köy okullarımızın yeni bir konseptiyle bir bağış kampanyası başlatmayı planlıyorum. Buna gücüm yettiği kadar kendim de önayak olacağım ve 5 yıl içerisinde Kars\'ımızın dokunulmamış köy okulunun kalmamasını temenni ediyorum. Ben de bu noktada elimden geleni şahsım ve ailem adına yapacağıma söz veriyorum.\" \"EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIM DEMEKTİR\" Kars Valisi Rahmi Doğan da temel atma töreninde yaptığı kürsü konuşmasında \"Ümit bey atalarının doğduğu topraklar olan serhat Kars iline bir hayırla geldi. Güzel bir yatırım. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir. Gençlerimize yapılan yatırım demektir. Sıla-i rahim demektir. Eğer burada bir yatırımınız varsa bu sizin her yıl bu mekana bu topraklara geleceğiniz anlamına gelir. Sadaka-i cariye demektir. Siz öldükten sonra bile hayrınızın devamı demektir. İnşallah seneye de açılışını burada hep birlikte yaparız\" diye konuştu. \"KARS, KÖY ENSTİTÜLERİ DÖNEMİNDE BU MEMLEKETE CİDDİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRDİ\" Doğan, \"Tabii devlet olarak, hükümet olarak da eğitim alanına ciddi yatırımlarımız var. Kars\'ın geçmişine baktığımızda akademisyenler, işadamları, mühendisler, politikacılar yetiştirmiş bir şehir. Kars\'ın eğitimi özellikle köy enstitüleri döneminde ciddi anlamda bu memlekete insan kaynağı yetiştiren bir şehir. Bugün de yine Kars\'ta fiziki ve eğitim materyalleri anlamında devlet olarak yapmamız gereken tüm yatırımları yapıyoruz. 66 bin civarında öğrencisi, 4 bin 600 öğretmeni olan bir şehirde tekli eğitime geçmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. 2023 vizyonu içerisinde bizlere verilen talimat bu yönde. Kars bu açıdan şanslı şehirlerden bir tanesi\" diyerek sözlerini noktaladı. Programda Kars Valisi Vali Rahmi Doğan\'a ve Milletvekili Selahattin Beyribey\'e plaket verildi. Temel atma töreni yapılan duaların ardından Cemile-Resul Kalko Anadolu Lisesi\'nin temelinin atılmasıyla son buldu.