(Görüntülü Haber) Kars'ta 300 yıllık gelenek başlatıldı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) KARS Valiliğinin destekleriyle, İnsan ve İrfan Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Kars şubesinin düzenlediği, Muharrem Ayı ve Ebu-l Hasan Harakani etkinliği ile 300 yıllık gelenek başlatıldı. Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda başlayan etkinliklerde İslam tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programcılığı yapan Mehmet Fatih Çıtlak\'ın söyleşisi ardından etkinlik Evliya Camii bahçesindeki Şehit Ebu-l Hasan Harakani Türbesi yanında devam etti. 300 yıllık aşure pişirme dağıtım töreninin Kars?ta ilk kez başlatılmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlahi ve dualar eşliğinde dev kazanlarda 3 bin kişilik aşure pişirildi vatandaşlara dağıtıldı. Aşure pişirme ve dağıtım törenine Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP), AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, İnsan ve İrfan Vakfı Güven Şahinler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, ?Amacımız kardeşliği pekiştirmek, birliği beraberliği daha güzel tesis etmektir. İnşallah İnsan İrfan vakfımızın öncülüğünde bugün burada bunu başlatmış bulunmaktayız diye konuştu Mehmet Fatih Çıtlak ise burada yaptığı konuşmazında bunun 300 yıllık ber gelenek olduğunu söyledi. Çıtlak, Şuanda Kars?ta Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu mekanda bilebildiğimiz ve tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 300 sene evvelki rütüellere ve usule sadık kalınarak bir aş pişiriliyor. Evet hakikaten tam 300 senelik bir adeti şuanda bir erkanıyla usulüyle hatta buğdayların yıkanması nohutların fasulyenin atılmasına ve bunların yapılırken dualarına ve usullerine göre hepsini hiçbir inkitaya uğramadan eriştiğimiz kişilerle bugüne kadar taşımak nasip oldu diye konuştu Vali Rahmi Doğan ise, Çok güzel bir atmosfer var. Bir taraftan aşure pişiriliyor bir taraftan dağıtılıyor. Tabi bunun bir seromonisi var. O sermoni çerçevesinde aşureler kondu ve şuanda da kaynatıldı ve dağıtılıyor, Kars için güzel bir etkinlik, güzel bir faaliyet oldu. Vatandaşın yoğun ilgilisini görüyoruz. Benim burada olmam neredeyse 2 seneye yaklaştı. Kars?taki en yoğun programlardan bir tanesi, vatandaşlar burada bazı programlara iştirakta çok istekli davranmıyorlar ama bu programa ciddi anlamda bir istek var, bu tabi memnuniyet verici, Kars?ta bu tür faaliyetleri yapmak lazım dedi