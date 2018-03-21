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(Görüntülü Haber) Karslı fenomen Zümran'a 'yılın girişimci' ödülü

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlediği, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen Karslı Zümran Ömür, köyünün bir kez daha gururu oldu

21 Mart 2018 13:36

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlediği, \'Türkiye\'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni\'nde ödüle layık görülen Karslı Zümran Ömür, köyünün bir kez daha gururu oldu. Köylerine gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken proje ve dernekleri ile ilgili yaptığı Fransızca-Türkçe konuşması internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada fenomen olan Kars\'ın Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, Yılın Girişimcisi ödülüne layık görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın elinden ödülünü alan Ömür başarı hiyakesini anlatarak, Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Bu ödüllerde kırsalda kadına değer vermeleri bizim için çok önemliydi. Hedefimiz kadınların güçlenmesi ve saygı görmesidir diye konuştu.

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