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(Görüntülü Haber) Karşıdan karşıya geçen anne ve bebeğine otomobil çarptı

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE-DHA DÜZCE'de, D-100 Karayolu'nda bir otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı

16 Aralık 2017 17:53

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE-DHA DÜZCE\'de, D-100 Karayolu\'nda bir otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarken, çarpma anı bir yolcu otobüsünün kamerasından görüntülendi. Kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Zuhal G. (24) kucağındaki 8 aylık bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, bu sırada bir halk otobüsü aracı beklediğini düşünerek durağa yanaştı. Zuhal G. ise duran halk otobüsünün önünden karşıya geçmek için yola çıktı. Bu sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil anne ve bebeğine çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 200 metre ileride hafifçe yavaşlayan araç daha sonra hızla olay yerinden kaçarak gözlerden kayboldu. Kazayı görenler hemen 112 Acil\'i ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Kazaya ilgili olarak soruşturma başlatılırken, anne ve bebeğine çarpan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Anne ve bebeğinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

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