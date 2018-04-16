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(Görüntülü Haber) Karşı şeride geçen otomobil, 3 otomobile çarptı: 3 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

16 Nisan 2018 02:52

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Emir Galip Öztopçu (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayaklarına çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Sadettin Kahvecioğlu (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı otomobile sonra da Hüseyin Akbaşoğlı (33) idaresindeki 78 BU 421 ve Can Yüksekarslan (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, sürücüler Öztopçu, Kahvecioğlu ve Yüksekarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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