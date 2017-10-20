(Görüntülü Haber) Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta“Kars’ı görmeden Türkiye’yi gezdim demeyin”

İstanbul (DHA)-Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda başlayan 2. Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’ne katılan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Buram buram tarih kokan Kars’ı gezip görmeden Türkiye’yi gezdim demeyin” dedi. Kars-Ardahan-Iğdır Sanayicileri ve İşadamları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin desteğiyle (KAISİAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda dün başladı. 22 Ekim Pazar gününe kadar sürecek tanıtım günlerinde Kars, Ardahan, Iğdır valilikleri ve belediyelerine ait stantlarla birlikte kentlere yönelik tanıtım ve yiyecek stantları yer aldı.Tanıtım günlerine katılan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Ankara’dan sonra bu 2. Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri. Bizim amacımız ilimizin güzelliklerini Karslı olmayan ama merak edip de gelen hemşerilerimize de tanıtabilmek. Dolayısıyla Kars’ı yalnız Kars’ta değil Türkiye’de de uluslararası bir platformda görebilmek amacındayız. Kars’ı tanıtabilmek adına getirdiğimiz minyatürlerimiz, ketemiz, balımız, kaşarımız burada sergileniyor. Kars’ı tanıtabilmemiz için gereken ne varsa burada yapacağız” dedi. “KARS’I ANLAMAK BURAYLA BİTMEZ” Kars’ın mutlaka yerinde gezilip görülmesi gerektiğinin altını çizen Murtaza Karaçanta, “Kars burada tanıtmakla bitmez. Mutlaka yerinde gezilmelidir. Çünkü, Kars denildiği zaman kış, inanç, kültür turizmini bir arada yaşarsınız. Şehrimiz buram buram tarih kokar. Dolayısıyla Kars’ı mutlaka yerinde gezmeli ve görmeli sonra Türkiye’yi gezdim gördüm demeliler” diye konuştu.