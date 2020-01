(Görüntülü Haber) Karnesini getiren öğrenciler akvaryuma ücretsiz girecek

İSTANBUL, (DHA)-İLKOKUL, ortaokul ve lise öğrencilerinin sömestr tatili yarın başlıyor. 15 gün boyunca dinlenecek, tatil yapacak öğrencilere ViaSea eğlence merkezi de bir karne hediyesi hazırladı. Kampanya kapsamında 19-26 Aralık tarihleri arasında karnesini getiren öğrenciler yanlarında bir yetişkin olması koşuluyla akvaryumu ücretsiz ziyaret edebilecek. 88 metre tünel uzunluğu ile İstanbul’un en uzun akvaryum tüneli olma özelliğine sahip ViaSea Akvaryum on binlerce deniz canlısını içinde barındırırken, ziyaretçiler akvaryumu gezerken vatozları sevme, balıkları besleme şansına da sahip olacak. Eğlence merkezinde akvaryumun yanı sıra game center, tema park, sinema, bowling gibi aktiveler de ziyaretçileri bekliyor. \" 5 FONKSİYONLU EĞLENCE ADASI\" Eğlence adasının 5 farklı fazdan oluştuğunu söyleyen ViaSea Sinema Müdürü Mehmet Can İpek, \"Projemizde modern sinema salonlarımız, 75 oyuncaktan oluşan bir oyun merkezimiz, bowling salonumuz ve Türkiye\'nin en hızlı roller coaster’ının olduğu bir tema parkımız var. Bunun dışında Türkiye\'nin en uzun tüneline sahip bir akvaryumumuz var. Çocuklar buraya geldiklerinde sabahtan akşama kadar istedikleri her şekilde eğlenebilirler\" dedi.