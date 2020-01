(Görüntülü Haber) Karlıova'nın Harmantepe Köyündeki Atice öğretmeni babası 2 yıldır yalnız bırakmıyor

Serkan BİNGÖL/KIRLOVA,(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı 2 bin 670 rakımlı Harmantepe köyünde birleştirilmiş sobalı sınıfta 2 yıldır 12 öğrenciye eğitim veren Atice Alver adlı öğretmeni Ankara\'lı babası Resul Alver yalnız bırakmıyor. \"Kuş uçmaz, kervan geçmez\" deyimini doğrular nitelikte olan ve haftada sadece 2 kez aracın gittiği köyde zor şartlarda öğrencilere ders veren Atice öğretmene öğrencileri 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle tandır ekmeği, yoğurt, peynir ve patik hediye ediyor. Ankara\'lı Atice öğretmen, \"Burası gerçekten görev yapmak için çok zor bir bölge. Ama zorlukları değilde öğrencilerini düşünürseniz bu zorlukları bir zamandan sonra artık görmezsiniz. Her şeyiniz öğrencilerinizin gözünde mutluluğa kilitleniyor. Okul ve lojmanın sobalı olmasından dolayı ilk defa burada sobayla tanıştım. İlk zamanlarda babam sobayı yakmamda yardımcı oluyordu. Onun sayesinde soba yakmasını da zorlu şartlarda mücadele etmeyide öğrendim\"dedi. BABASI İKİ YILDIR ÖĞRETMEN KIZI İLE KÖYDE YAŞIYOR Karlıova ilçesine bağlı 2670 rakımlı 110 nüfuslu Harmantepe köyünde bulunan Atice Alver adlı öğretmene Ankara\'lı babası da 2 yıldır eşlik ediyor. 12 öğrencinin birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim gördüğü Harmantepe ilk öğretim okulu öğretmeni olan 27 yaşındaki Atice Alver\'in 52 yaşındaki babası Resul Alver\'in kenhdisini yalnız bırakmadığını ve annesi ile bir erkek kardeşini Ankara\'da bırakarak 2 yıldır kendisi ile kaldığını söyledi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye iki yıl önce ataması yapılan Atice öğretmene okul sobasının yakılması, tamir işleri konusundada yardım eden babası Resul Alver\'in kızına kol kanat gerdiği belirtildi. \"Kuş uçmaz, kervan geçmez\" deyimini doğrular nitelikte olan ve haftada sadece 2 kez aracın geldiği köye ilk atası çıktığında korktuğunu söyleyen Atice öğretmen, \"Sonraları köy hayatına ve köylülere alıştım ve şimdide bir aile olarak beraber köyde yaşıyoruz. İlk köye geldiğimde uçurumlarla dolu olan köy yolundan geçerek köye geldim. Burada üç metre karda insanların yaşantılarını görünce karamsarlığa kapıldım. Babam çok duygusal biri. Köye ilk geldiğimizde öğrencilerin okula kışlık elbiseyle değil de ince yazlık elbiselerle geldiğini gördüğünde hiç vakit kaybetmeden hemen Ankara\'daki arkadaşlarımı arayarak çocuklara kışlık giysi ve bot getirilmesini sağladım\"dedi. Öğretmen Atice Alver, hayatının artık bir öğretmen-köylü ilişkisinden öte bir aile ilişkisi olarak devam ettiğini de belirtirek, şöyle konuştu: \"BURADA SOBA YAKMAYI VE ZORLU ŞARTLARLA MÜCADELEYİ ÖĞRENDİM\" \"Köy yeri yüksek rakımlı olması nedeniyle kışın kalınlığı 4 metreye varan kar yağıyor. Çoğu zaman fırtına ve tipiden dolayı evimizde mahsur kalıyoruz. Yabani hayvanlar burada çok fazla. Yalnız başına gece saatlerinde evimden çıkmaya korkuyorum. Burası gerçekten görev yapmak için çok zor bir bölge. Ama zorlukları değil de, öğrencilerini düşünürseniz bu zorlukları bir zamandan sonra artık görmezsiniz. Her şeyiniz öğrencilerinizin gözünde mutluluğa kilitleniyor. Okul ve lojmanın sobalı olmasından dolayı ilk defa burada sobayla tanıştım. İlk zamanlarda babam sobayı yakmamda yardımcı oluyordu. Onun sayesinde soba yakmasınıda zorlu şartlarda mücadele etmeyide öğrendim. İki defa soba bacasının kapanmasından dolayı zehirlenme tehlikesi yaşadık. Babam benim her şeyim, benden dolayı annemi ve kardeşimi Ankara\'da yalnız bırakarak burada benimle kaldı. Onu yıllardır hayat arkadaşlığı yaptığı annemden uzaklaştırdım. Annemde babamda bundan hiçbir zaman rahatsız olmadı. Babamın hakkını asla ödeyemem o olmasaydı belki buraya alışamazdım. Hayatla mücadeleyi ve öğrencilerimle yol yürümeyi o bana öğretti\"diye konuştu. ÖĞRETMEN GÜNÜ HEDİYESİ: TANDIR EKMEĞİ, PEYNİR, PATİK, YAZMA Harmantepe köyündeki öğrencilerin, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle kendisine köye özgü hediler getirdiğini söyleyen Atice Alver, \"Öğretmenler gününde öğrencilerim bana patik, kete, yazma, yoğurt ve yapay çiçeklerden oluşan hediyeler getiriyorlar. Öğretmenler gününde öğrencilerim benden daha çok mutlu oluyor. Şarkılarla ve çiştli etkinliklerle öğretmenler gününü kutluyoruz. Bende buradan ülkenin dört yanında görev yapan tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Allah bizleri hiçbir zaman öğrencilerimizden ayırmasın\"dedi.