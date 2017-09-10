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(Görüntülü Haber) Karlıova'daki at yarışlarında renkli görüntüler

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Toklular Köyü'nde binlerce kişinin katılımıyla her yıl düzenlenen geleneksel at yarışlarında renkli görüntüler ortaya çıktı

10 Eylül 2017 19:35

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'ne bağlı Toklular Köyü\'nde binlerce kişinin katılımıyla her yıl düzenlenen geleneksel at yarışlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Jokey kıyafetleri yerine günlük kıyafetleri giyenlerin çekişmeli yarışında birinci gelen at sahibine 1800 lira ödül verildi. Karlıova İlçesi\'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen at yarışları, bu yıl da ilçeye bağlı Toklular Köyü\'nde yapıldı. Köylülerin aralarında düzenlediği at yarışlarına, ilçeye bağlı köylerden, Muş\'un Varto İlçesi ve Bingöl merkezden katılanlar oldu. At sahiplerinin aralarında belirlediği bahisle başlayan yarışa toplam 11 at 3 kilometrelik parkurda 2 tur halinde yarıştı. Atları koşturanların jokey kıyafetleri yerine eşofman ve spor ayakkabı gibi günlük kıyafetleri ile katıldıkları yarışta renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun ilginin gösterildiği at yarışlarında ilk grupta, Varto İlçesi\'ne bağlı Çayçatı Köyü\'nde Alican Şahin birinci gelerek 1800 lira ödül aldı. İkinci grupta ise Karlıova İlçesi\'ne bağlı Dağçayır Köyü\'nden Müfrit Yılmaz birinci gelerek 1200 lira ödül kazandı.

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