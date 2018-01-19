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(Görüntülü Haber) Karlıova'da kar esareti

Serkan BİNGÖL KARLIOVA (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 2 günden beri aralıksız olarak yağan kar, yerini fırtına ve tipiye bıraktı

19 Ocak 2018 15:41

Serkan BİNGÖL KARLIOVA (Bingöl), (DHA) BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde 2 günden beri aralıksız olarak yağan kar, yerini fırtına ve tipiye bıraktı. Kar kalınlığının 50 santimmetreye ulaştığı ilçe merkezinde, elektrikler kesildi, Karlıova-Erzurum ve 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar, yerini tipiye bıraktı. İlçe merkezindeki kar esaretiyle birlikte hayat felç oldu. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçe merkezinde elektrikler kesildi, 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. Elektriklerin kesik olması nedeniyle ilçedeki su şebekesi de devre dışı kaldı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme işlemlerine başladı. Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri ise kapanan köy yollarının açılması için yoğun mesai harcıyor. Tipi nedeniyle sabah saatlerinde karnelerini almaya gidemeyen öğrencilerin velileri okullara giderek çocuklarının karnelerini aldı. Karlıova-Erzurum yolunun kapalı olmasından dolayı şehirlerarası yolculuk yapan bir çok araç, ilçe merkezinde mahsur kaldı. Dün ilçeye bağlı Geçitli köyünde doğum hastası olan 24 yaşındaki Sevgi Kızğı\'yı almaya giden ambulans kara saplandı. Özel idare ekiplerine bağlı iş makinesi, ambulansı saplandığı yerden zorlukla çıkardı.

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