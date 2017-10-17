T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karlıova'da fırtına çatıları uçurdu, 2 kişi yaralandı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı kamu kurumları ve çok sayıda evin çatıları uçtu, 2 kişi hafif yaralandı

17 Ekim 2017 15:14

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı kamu kurumları ve çok sayıda evin çatıları uçtu, 2 kişi hafif yaralandı. Karlıova İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece saatlerinde etkisini artırmasıyla ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova Hükümet Konağı ve öğretmenevinin çatıları yerinden söküldü, birçok resmi kurum çatısı zarar gördü. İlçede çok sayıda evin de çatıları fırtınanın etkisiyle tahrip oldu. Elektriklerin kesik olduğu ilçede, çatılardan uçan parçalar, birçok araçta hasara yol açarken, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaymakamlık ve belediye ekipleri sabah saatlerinde, fırtınadan dolayı zarar görenleri ziyaret ederek, hasar tespiti yapmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybeden fırtına ardından dışarı çıkabildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serkan BİNGÖLKARLIOVA Bingöl DHA BİNGÖL KarlıovaKarlıovaKarlıova Hükümet KonağıElektriklerinKaymakamlıkSabah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24