(Görüntülü Haber) Karlıova'da fırtına çatıları uçurdu, 2 kişi yaralandı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı kamu kurumları ve çok sayıda evin çatıları uçtu, 2 kişi hafif yaralandı. Karlıova İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece saatlerinde etkisini artırmasıyla ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova Hükümet Konağı ve öğretmenevinin çatıları yerinden söküldü, birçok resmi kurum çatısı zarar gördü. İlçede çok sayıda evin de çatıları fırtınanın etkisiyle tahrip oldu. Elektriklerin kesik olduğu ilçede, çatılardan uçan parçalar, birçok araçta hasara yol açarken, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaymakamlık ve belediye ekipleri sabah saatlerinde, fırtınadan dolayı zarar görenleri ziyaret ederek, hasar tespiti yapmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybeden fırtına ardından dışarı çıkabildi.