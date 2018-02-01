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(Görüntülü Haber) Karlı yaylalarda piknik

Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen bölge halkı karla kaplı yaylalarda piknik yaptı

01 Şubat 2018 14:46

Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen bölge halkı karla kaplı yaylalarda piknik yaptı. Gazipaşa\'da güneşli havanın etkisiyle sıcaklık yükselince bölge halkı da piknik için yayla yollarına doğru çıktı. Belbaşı, Gökkuzluk, Ekinçalı, Günnercik ve Maha gibi yaylalara ulaşımı sağlayan karla kaplı yol kenarlarıyla bölgedeki ilk yayla olan Belbaşı\'na çıkan halk, piknik yaptı. Çocuklar ise kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Mersin\'in Mut ilçesinden akraba ziyaretine gelen Mut Çıtlık Doğa ve Yürüyüş Grubu üyesi Zeynep Gezer, Gazipaşa\'ya akrabalarımı ziyaret için geldim. Okulların da tatil olması dolayısıyla çocukları, yeğenleri aldık, geldik. Çok beğendik, çocuklar da çok sevdi. Kartopu oynadık, piknik yaptık. Tatili değerlendiriyoruz dedi.

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