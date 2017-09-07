(Görüntülü Haber) 'Karkamış Sulak Alanı' protokolü imzalandı

GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşler Bakanlığı\'nın ortak yürüttüğü \'Karkamış Taşkın Ovası Sulak Alan Yönetim Planı\' projesinin protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamındaki imza töreninde, Fırat\'ın etrafında insanlık tarihi kadar eski bir medeniyet, coğrafya, iklim ve bitki olduğunu söyledi. Bu mirasın geleceği taşınmasının en büyük görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, \"Yol ve su medeniyettir diye çıktığımız millete hizmet etme yolculuğunda özellikle Fırat\'ın etrafındaki bölgenin ve Karkamış Antik Kenti\'nin yanındaki sulak alanının aslında yalnızca Gaziantep, Türkiye için değil tüm dünya için ne kadar büyük bir kültürel ve coğrafi miras olduğunu gördük\" dedi. Protokolün detayları hakkında bilgi veren Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü: \"Birlikte yapacağımız bu protokolle bir yol haritası çizmiş olacağız. Ve inşallah artık bölgenin dünya tarihçilerinin, coğrafyacılarının geçmişle ilgili alacağı bütün bilgilerin cazibe merkezi olacak. Sulak alanda 220 çeşit kuş türümüz var. Kuş bilimcileri açısından bu çok önemli bir zenginlik. Özellikle nesli tükenmekte olan kuş çeşitlerimiz açısından büyük bir zenginlik. Tabiata baktığımız zamanda burada özellikle Fırat kavağı ve kavağın içerisinde Fırat kaplumbağası. Bu coğrafyaya özgün bir kaplumbağa çeşidi. Bilim dünyasının yakın takip ettiği kaplumbağa çeşidini muhafaza ediyoruz. Ayrıca çizgili sırtlan bu bölgeye ait özel bir türümüz olacak. Bunların hepsini nasıl koruyacağız, nasıl zenginleştireceğiz, nasıl çoğaltacağız bunlarla ilgili de protokolümüzde hepimizin yükümlülüğü var. İnşallah bu özel türlerimizi de hep birlikte geleceğe taşıyacağız.\" Orman ve Su işleri Bakanlığı 3\'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan ise, Karkamış sulak alanının uluslararası bir öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmesi (Ramsar) gereği Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye?ye örnek olacak bir çalışmayı yaptıklarını anlatan Erdoğan, Şahin\'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Açıklamaların ardından Şahin ve Erdoğan, protokolü imzaladı.