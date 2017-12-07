(Görüntülü Haber) Karısını göğsünden bıçakladı

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kıskançlık krizine girdiği öne sürülen 42 yaşındaki N.K. (Nazmi Kaypak), eşi 37 yaşındaki H.K.\'yı (Hatice Kaypak) göğsünden bıçakladı. Jandarmayı arayarak Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin dediği öğrenilen N.K. gözaltına alınırken, eşi H.K. ise hastaneye kaldırıldı.



Koyunbaba Mahallesi\'nde yaşayan, 6 ay önce işten çıkarılan site bekçisi, evli ve iki çocuk babası N.K., bugün öğle saatlerinde, bir süpermarkette temizlik işçisiyken iki ay önce işsiz kalan eşi H.K\'yla, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede büyüyünce mutfaktaki ekmek bıçağını alan N.K., karısı H.K.\'yı göğsünden bıçakladı. Ardından jandarmayı arayan N.K.\'nın, Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin diyerek teslim olduğu belirtildi. Evdeki gürültüye koşan komşuları ise salonun ortasında kanlar içinde yatan H.K. için ambulans çağırdı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan H.K.\'nın, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.



Eve gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.K.\'nın ifadesinde, İkimiz de bir süredir işsiziz. Çocuk okutuyoruz, bunalımdaydık. Bazı dedikodular kulağıma gelmeye başladı. Karımı kıskanıyordum. Kendisine sorular sordum, doğru-dürüst yanıt vereceği yerde kaçamak yanıtlar verdi. Kuşkulandım, tartışma büyüdü. Elime ekmek bıçağını alarak korkutmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Üzerime atlayınca, bıçak göğsüne girdi, şok oldum. Çok üzgün ve pişmanım. Cezam neyse çekmeye hazırım. Parasızlık bizi bu hale getirdi, kendisinden özür diliyorum dediği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan N.K.\'nın sosyal paylaşım sitesi hesabından tabanca ve mermi fotoğrafları paylaşması dikkat çekti.