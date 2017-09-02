T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karısını bıçaklayarak öldürdü adliyeye gidip teslim oldu (4)

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,(DHA) Bahçelievler'de, eşi Halime Demirdağ'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu

02 Eylül 2017 20:09

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,(DHA) Bahçelievler\'de, eşi Halime Demirdağ\'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Bakırköy Adliyesine giden Kenan Demirdağ karısını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine çiftin Soğanlı Mahallesi Sıraevler Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katındaki dairelerine polis gitti. Kilitli kapıyı açan polis 30 yaşındaki Halime Demirdağ\'ın cansız bedenini buldu. Genç kadının cenazesi olay yeri incelemisinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Bu sırada genç kadının bir yakınının sinir krizi geçirip ağladığı görüldü. 8 YAŞINDAKİ KIZLARI DAİREDE YOKTU Çiftin, 8 yaşında kız çocuklarını bayram tatili nedeniyle Balıkesir\'deki akrabalarına gönderdikleri anlaşıldı BİR AY ÖNCEKİ KAVGA KARAKOLDA BİTTİ Temizlik işçisi olan genç çiftin yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve kavganın polis merkezine yansıdığı, birbirlerinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKTaner YENERBahçelievlerHalime DemirdağKenan DemirdağEdinilenBakırköy AdliyesineBununSoğanlı Mahallesi Sıraevler CaddesiKilitliGençYenibosna Adli Tıp KurumuBuYAŞINDAKİ KIZLARI DAİREDE YOKTU Çiftin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24