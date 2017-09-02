(Görüntülü Haber) Karısını bıçaklayarak öldürdü adliyeye gidip teslim oldu (3)

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,(DHA) Bahçelievler\'de, eşi Halime Demirdağ\'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Bakırköy Adliyesine giden Kenan Demirdağ karısını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine çiftin Soğanlı Mahallesi Sıraevler Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katındaki dairelerine polis gitti. Kilitli kapıyı açan polis 30 yaşındaki Halime Demirdağ\'ın cansız bedenini buldu. Genç kadının cenazesi olay yeri incelemisinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Bu sırada genç kadının bir yakınının sinir krizi geçirip ağladığı görüldü. 8 YAŞINDAKİ KIZLARI DAİREDE YOKTU Çiftin, 8 yaşında kız çocuklarını bayram tatili nedeniyle Balıkesir\'deki akrabalarına gönderdikleri anlaşıldı BİR AY ÖNCEKİ KAVGA KARAKOLDA BİTTİ Temizlik işçisi olan genç çiftin yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve kavganın polis merkezine yansıdığı, birbirlerinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı.