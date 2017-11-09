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(Görüntülü Haber) Kargodan 'şişme kadın' çıkınca görevlinin telefonunu gasbedip, kaçtı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, internetten satın aldığı cep telefonu yerine kendisine kargoyla 'şişme kadın' gönderilen Koray Ş

09 Kasım 2017 18:48

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, internetten satın aldığı cep telefonu yerine kendisine kargoyla \'şişme kadın\' gönderilen Koray Ş., bıçakla tehdit ettiği kargo çalışanının cep telefonunu gasbederek, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi\'ndeki bir kargo firmasının Adalya Şubesi\'nde meydana geldi. Antalya\'da oturan Koray Ş., internetten kapıda ödeme yöntemiyle cep telefonu sipariş etti. Koray Ş., kendisine gönderilen koliyi gittiği şubeden 350 lira ödeyerek, teslim aldı. Şubeden ayrıldıktan sonra paketi açan Koray Ş., cep telefonu yerine \'şişme kadın\' gördü. Bunun üzerine şubeye geri dönen Koray Ş., kargoyu iade etmek ve parasını almak istedi. Kargo çalışanı Nesrin S., bunun mümkün olmadığını, kargoyu gönderen firmayla görüşmesi gerektiğini Koray Ş.\'ye söyledi.

İkili arasında tartışma çıkması üzerine Koray Ş., Nesrin S.\'nin masanın üzerinde duran iki cep telefonunu alıp, gitmek istedi. Koray Ş., kendisine engel olmaya çalışan Nesrin S.\'ye bıçak çekerek, kargo çalışanını tehdit etti. Telefonlardan birini masaya bırakan Koray Ş., gasbettiği diğer telefonla olay yerinden kaçtı. Nesrin S.\'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Koray Ş.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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