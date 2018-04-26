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(Görüntülü Haber) Kargo kamyonu uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da virajı alamayan kargo kamyonu yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı

26 Nisan 2018 22:58

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da virajı alamayan kargo kamyonu yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Kütahya-Eskişehir karayolunun 22\'nci kilometresindeki Ilıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Acar (37) yönetimindeki bir kuruma ait 06 ED 9936 plakalı kargo kamyonu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Acar ile yanında oturan Ahmet Kaya araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Acar ile Ahmet Kaya ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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