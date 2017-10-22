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(Görüntülü Haber) Kardeşleri kaza ayırdı

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, yolun karşısına geçtikleri sırada otomobilin çarpmasıyla yaralanan iki kardeşten 68 yaşındaki Hasan Uysal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 50 yaşındaki Elif Uysal'ın tedavisi sürüyor

22 Ekim 2017 23:32

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, yolun karşısına geçtikleri sırada otomobilin çarpmasıyla yaralanan iki kardeşten 68 yaşındaki Hasan Uysal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 50 yaşındaki Elif Uysal\'ın tedavisi sürüyor.

Kaza, dün öğle saatlerinde, İzmir-Aydın karayolu, Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Uysal ve kardeşi Elif Uysal\'a Faruk Aras\'ın kullandığı 35 DB 5862 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan iki kardeş, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralılardan iç kanama geçiren Hasan Uysal, doktorların müdahalesine rağmen bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kardeşi Elif Uysal\'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Uysal\'ın, Aydın\'ın Bozdoğan İlçesi\'nden Torbalı\'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Faruk Aras\'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
 

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