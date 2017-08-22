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Spor

(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor'da hedef 3 puan

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor maçından eli boş dönmek istemediklerini belirterek, Tamamen Alanyaspor maçına şartlandık dedi

22 Ağustos 2017 18:01

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor maçından eli boş dönmek istemediklerini belirterek, Tamamen Alanyaspor maçına şartlandık dedi. Kardemir Karabükspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda az puan topladıklarını hatırlatan Gül, Deplasmanlardan daha fazla puan getirmeye çalışacağız. Gençlerbirliği deplasmanında puanla başladık. Bunun devamı gelsin istiyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Medipol Başakşehir maçını unuttuk. Tamamen Alanyaspor maçına şartlandık. Bu maçtan eli boş dönmek istemiyoruz diye konuştu. Gül, golcü oyuncular Seleznov ve Yatabar\'e için kendilerine bir teklif gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi 8 Eylül transferin son günü. Futbolda her an her şey olabilir. Biz şu anda takımımızdan memnunuz. Bir değişiklik olmayacak. Ama 8 Eylül\'e kadar ucu açık bir transfer var. Bugün itibariyle bizden gidecek ya da gelecek oyuncu söz konusu değil. Ama yarın neyi getirir bilemiyoruz

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