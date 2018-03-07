(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "Mücade etmezsek sonuç yine hüsran olacak"

DHA-Spor - Türkiye-Karabük / Merkez - Bülent Diktepe-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, matematiksel olarak ligden düşmediklerini belirterek, \'\'Bunu hep konuşuyoruz, oyuncularla da konuştum. Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Mücadele etmeden sahada bulunursak sonuç yine hüsran olacak\' dedi. Spor Toto Süper Ligi\'nde son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Alexe ve Ferhat katılmadı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Açıkgöz, matematiksel olarak ligden düşmediklerini belirterek, \'\'Bunu hep konuşuyoruz, oyuncularla da konuştum. Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Mücadele etmeden sahada bulunursak sonuç yine hüsran olacak. Bunu ya kabullendik ya da kabullenmemek için bundan sonraki süreç içerisinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Zaten kadro genişliğimiz de çok fazla yok. 3 önemli oyuncumuzun sakatlıkları var. Ama bu bir bahane değil. Sahaya çıkıp mücadele etmedikten sonra kalan haftaların bir anlamı yok. Mağlupta olsak adam gibi mağlup olalım. Elimizden gelen her şeyi sahada gösterelim. Takımın kapasitesi ne olursa olsun başımız dik şekilde sahaya çıkalım. Maalesef bunu gösteremiyoruz, gösteremedik de. Bunun etkenleri olabilir. Futbolcuların hepsine bu şekilde suç bulmak istemiyorum. Ama profesyonel oyuncuyuz. Bizlerde profesyonel takımın hocaları olarak demek ki üzerimize düşen bazı sorumlulukları yerine tam olarak yerine getiremiyoruz ki tablo bu şekilde oluyor. Bunların üzerinde durarak Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Konuşmalarımızı ve çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah iyi olur.\'\' açıklamasını yaptı. SELEZNYOV\'UN ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN, BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN Eski golcü oyuncuları Seleznyov\'un Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası \'Son 3 maçtır gol atıyorum. Hala yüzde 100\'ümde değilim. Bu tamamen benim kondisyonumla ilgili. 6 ay Kardemir Karabükspor\'da zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum\' açıklamasına da değinen Açıkgöz şunları söyledi: \'\'Futbolcu olarak beğendiğimiz bir isimdi. Yetenekli bir isim ama Seleznyov burada gayet ciddi rakamlara anlaşmıştır. Profesyonel oyuncu. Ama bunun gereğini de bu kulüpte yapmadığına inanıyoruz. Yapmadan o bedeli alıyordu, alacakları hakkında konuşuyordu ama karşılığını vermiyordu ve bir sürü şey. Bunları söylemek yanlış olur. Yanlış yaptı, ayıp etti. Allah yolunu açık etsin, bildiği gibi yapsın. Kardemir Karabükspor, şu an en dipte. Herkes kendi bulduğu yerden bir şekilde vurmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. Kardemir Karabükspor yılların kulübüdür, en dipten kalkmasını bilmiştir ve öyle ya da böyle yine bu durumlardan dimdik ayağa kalkacak, dirilecek. Zamanı gelince o insanların nerede olacağını da daha net bir şekilde göreceğiz\" diye konuştu. FOTOĞRAFLI