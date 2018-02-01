T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Özgür Yılmaz'ı transfer etti

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, transferin sona ermesine saatler kala defans oyuncusu Özgür Yılmaz'ı kadrosuna kattı

01 Şubat 2018 14:16

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, transferin sona ermesine saatler kala defans oyuncusu Özgür Yılmaz\'ı kadrosuna kattı. Devre arasında maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırıp yaptığı transferlerle adeta yeni bir kadro oluşturan Kardemir Karabükspor\'un son transferi Akın Çorap Giresunspor\'un defans oyuncusu 32 yaşındaki Özgür Yılmaz oldu. Kulüp binasına gelen Özgür Yılmaz, transferin sona ermesine saatler kala 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Özgür Yılmaz, \"Transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ligden düşmemek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi her kesin bilmesini isterim\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHAKARDEMİR KarabüksporYılmazDevreKardemir KarabüksporAkınGiresunsporKulüpTransferininLigdenTaraftarlarımızınSonuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24