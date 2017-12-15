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(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Toraman: "Mağlup olmaya gitmiyoruz"

"Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadele eder" Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe ile oynayacağı maça altyapı antrenörü Levent Açıkgöz ile çıkacak

15 Aralık 2017 20:42

\"Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadele eder\" Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe ile oynayacağı maça altyapı antrenörü Levent Açıkgöz ile çıkacak. Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, güçlü bir takım olduklarını belirterek, \"O taraf Fenerbahçe ise biz de Karabükspor\'uz. Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadelesini yapar\" dedi. Kardemir Karabükspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Altyapı antrenörü Levent Açıkgöz, antrenman öncesi futbolcularıyla tek tek tokalaştı. Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdıklarını hatırlatırken, \"Bu değişiklik gerekiyordu. Yeni bir heyecan, kan gerekiyordu. Senelerdir altyapımızda antrenörlük yapan Levent Açıkgöz hocamız antrenmana çıktı. Futbolcularımızı neşeli gördük. Hepsi iyi niyetli. İnşallah bu iyi niyetleri Fenerbahçe maçına yansır\" dedi. Fenerbahçe\'nin çok formda olduğu ile ilgili yöneltilen soru üzerine Toraman, \"O taraf Fenerbahçe ise biz de Karabükspor\'uz. Karabükspor\'un bir değerleri var. Ön taraf sermaye arka taraf Çelik İş Sendikası, işçiler. Yani biz de güçlü bir takımız. Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadelesini yapar\" diye konuştu. 1,5 saat süren antrenmana süresiz kadro dışı bırakılan kaleci 39 yaşındaki Ahmet Şahin, sakatlığı süren Dany ve izinli olan Seleznov katılmadı.

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