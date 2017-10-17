(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi: "Federasyon bizi ekonomik anlamda sıkıntıya düşürdü"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, \'\'Federasyon gelirlerimiz düştüğünde ya da alamadığımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu dönemde federasyon son ödemesi gereken parayı 10 taksitle ödeyeceğini söyledi. Dolayısıyla bizi ekonomik anlamda biraz sıkıntıya düşürdü\'\' dedi.

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün basın sözcüsü Koray Erikçi, takımda moral ve motivasyonun çok iyi olduğunu, teknik ekip ve futbolcularun çok iyi anlaştığını ve hiçbir problem yaşamadıklarını söyledi.

Erikçi, Papp, Barış ve Ceyhun\'un cezaları, Yatabare\'nin de sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında oynayamayacağını, Gaman\'ın ise durumunun belirsiz olduğunu ifade etti. Kadrolarının güçlü ve geniş olduğunu kaydeden Erikçi şöyle konuştu:

\"Onların yerine oynayacak arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaktır. Ne oyun ne de motivasyon olarak bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Hatta forma şansı bulamayan oyuncularımız için de farklı bir motivasyon olacaktır bu. Yatabare\'nin yerine oynayacak olan Seleznov\'dan artık iyi bir çıkış bekliyoruz. Kendisi oynamak ve bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyor. İnşallah bu hafta Seleznov\'un açılışı olacak. Osmanlıspor da kötü bir dönem geçiriyor. Puan alamıyor. Ancak karşımıza 3 puan almak için sahaya çıkacaklar. Bu motivasyonla oynayacaklar. Biz de 3 puan için sahaya çıkacağız.\"

Kulübün maddi sıkıntı yaşayıp yaşamadığına ilişkin soru üzerine Erikçi, Anadolu kulüplerinin federasyondan aldığı gelirlerle ayakta kalabilen kulüpler olduğunu söyleyerek, \"Federasyon gelirlerimiz düştüğünde ya da alamadığımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu dönemde federasyon son ödemesi gereken parayı 10 taksitle ödeyeceğini söyledi. Dolayısıyla bizi ekonomik anlamda biraz sıkıntıya düşürdü. Başkanımız Ferudun Tankut, sayın Yıldırım Demirören ve diğer yetkililerle görüşüyor bu konuyla ilgili. 3 puan aldığımızda iyi gelir elde ediyoruz. 3 puan almak durumundayız. Bizim gibi anadolu kulüpleri bu şekilde ayakta duruyor\'\' diye konuştu.