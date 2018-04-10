(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor, 1'inci Lig'in hesabını yapmaya başladı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman önümüzdeki yıllar içerisinde takımı yeniden süper lige çıkartmanın çalışmalarını yapacaklarını belirterek, Önümüzdeki yıl karakteriyle, duruşuyla, yeteneğiyle bizi hangi arkadaşlarımız taşıyacaksa o arkadaşlarımızla beraber senenin hazırlığını yapacağız dedi.

Spor Toto Süper Ligi\'nin bitimine 6 hafta kala matematiksel olarak ligden düşen Kardemir Karabükspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Ünal Karaman yaptığı açıklamada, Devre arası yapılan hazırlıklarla beraber zaten bu takım kendine önümüzdeki yılın hazırlığını koymuş. Geldiğimiz andan itibaren yerlerde sürünmeme noktasında içerisinde nasıl mücadele edebiliriz, en azından teslim olmadan kendimizi nasıl geliştirebilirizin mücadelesini veriyoruz. Önümüzdeki yıl karakteriyle, duruşuyla, yeteneğiyle bizi hangi arkadaşlarımız taşıyacaksa o arkadaşlarımızla beraber senenin hazırlığını yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde hak ettiği noktaya tekrar süper lige çıkarmanın çalışmalarını yapacağız dedi.

KASIMPAŞA MAÇI BU LİGDE OYNANACAK EN ZOR MÜSABAKALARDAN BİR TANESİ

Kasımpaşa ile zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Karaman, Son 2 maçını deplasmanda kazandı. Bu ligde oynanacak en zor müsabakalardan bir tanesi. Yeni bir kadro düşünecek olmamıza rağmen asla asla teslim olmadan yine iyi mücadele ederek, iyi oynayarak camiamızı en iyi şekilde temsil edecek mücadeleyle kentimize dönmeye çalışacağız. Kullanmadığımız arkadaşların bize iyi mesajlar vermesini bekliyoruz bu maçta. Son 2 maçımızda gösterilen performansa göre bir harman yapıp lig sonuna kadar camiamızı en azından onurlu bir duruşla, sahada mücadele eden bir takım olarak lig sonuna kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl Allah kerim. Bakalım hangi oyuncularla önümüzdeki yıla taşınacağız, hep beraber bekleyip göreceğiz diye konuştu.

1\'İNCİ LİG, SÜPER LİG\'DEN DAHA ZOR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK

Karaman, 1\'inci Lig\'in çok zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu 1\'inci Lig göreceksiniz yarın bir gün mücadelede bu ligden daha zor bir lig olarak karşımıza çıkacak. Hem mücadele edeceksiniz hem de yeteneğinizi en üst seviyede kullanma gayreti içerisinde olacaksınız. Onun için tedbirimizi o boyutta düşüneceğiz. Her bölge içerisinde yetenekli oyuncularımın olması, 2 tane çok kaliteli 11 çıkartabilecek alternatifli bir kadronun olması hem bizleri hem de oyuncuları farklı bir rekabete iter. O da arzu eden başarıyı inşallah getirir. Önümüzdeki yıl böyle bir kadro oluşturup inşallah bu yetenekli oyuncuları en iyi şekilde hazırlayarak sahaya sürmeye çalışacağız. İnşallah gereğini de yapacağız.