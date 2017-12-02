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Spor

(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor - Göztepe maçının ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, sahalarında 1-0  kaybettikleri Göztepe maçı sonrası basın toplantısında konuştu

02 Aralık 2017 23:39

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, sahalarında 1-0  kaybettikleri Göztepe maçı sonrası basın toplantısında konuştu.
Popovic, maçı domine ettiklerini, sahada iyi oynayan, futbolun doğrularını yapan tarafın kendileri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu
Rakibimiz yakaladığı tek pozisyonu gole çevirdi. Biz bir şekilde topu kaleye sokamıyoruz. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz, üzgünüz. Ofansif olarak çok iyi işler yaptık. Bir türlü topu filelere gönderemedik. Penaltıdan yararlanamadık. Her oyuncu penaltıyı kaçırabilir ama Grozav\'ın vuruşunu kaleci çok fantastik bir şekilde çıkardı. Golü yedikten sonra hiçbir şekilde motivasyon düşüklüğü yaşamdık. 9-10 kişiyle defans yapan rakibe karşı çok iyi mücadele ettik. Çok fırsatlar bulduk. Savaşmaya devam ettik ama olmadı. Şanssızlık var. Biraz da bitiricilik konusunda sıkıntı var. Şu anda yapacak bir şey yok. Savaşmaya devam edeceğiz. Haftalardır savaşıp bir şekilde alamadığımız galibiyeti elde etmek için Konyaspor\'un karşısına çıkacağız.\'\'
Kulüp olarak çok zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Popovic, \'\'Futbolcularım antrenmanlarda ve maçlarda ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar. Bir şekilde bana bu durumdan etkilendiklerini hissettirmiyorlar. Kontrol edebildiğimizi kontrol ediyoruz. Antrenmanda ve maçlarda gerekli şekilde müdahale ediyoruz. Onların da reaksiyonu çok iyi. Şu anda önümüze bakmak ve çalışmaya devam etmek zorundayız. Futbolcularıma ilk idmanda çok iyi olduklarının inancını tekrar vermek ve özgüven aşılamak istiyorum. Kendi şansımızı kendimiz yaratmak zorundayız. Kendimiz bu durumu tersine çevirmek için ayağa kalkmalıyız dedi.
GÖZTEPE CEPHESİ
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, Rakibimize 20 şut attırıp, 14  korner kullandırıp galibiyetle ayrılmak takımımızla ilgili konsantrasyonun, moralin bir karşılığı diye düşünebiliriz. Takım olduğumuzun bir karşılığını yaşadık. Kalecimiz penaltıyı kurtardı. 2\'nci yarının başında oyunu biraz ele aldık. Çok top kaybının yaşandığı bir maçtan galip ayrılmak güzel. Oyun kalitesi anlamında üste çıkamadık. Pozitif oynayamadık. Ama gol yememe refleksini  ve kazanabileceğimizi gösterdik. Rakibimizin içinde bulunduğu durumun tamamen konsantrasyonla ilgili olduğunu anlayabiliyorsunuz. Buna yakın oyunları daha önce de kaybetmişti. Bu maçı da böyle yaşadı. Ligde sıralamanın da, oyun anlamında takımların çok değişken olduğunu görüyoruz. Maçın özeti aslında 2 takımın psikolojik anlamdaki farkı oldu diyebilirim. Kazanmak güzel. Biz iyi bir takımız, bunu biliyoruz. İyi olmaya da devam edeceğiz.\'\'

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