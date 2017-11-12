T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor - Galatasaray: 69-74 (Tekerlekli Sandalye Basketbolu)

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 74 - 69 mağlup etti

12 Kasım 2017 22:36

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor\'u 74 - 69 mağlup etti.

Kardemir Karabükspor, Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 4\'üncü haftası karşılaşmasında kendi evinde Galatasaray\'ı ağırladı. Yenişehir Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmayı izleyen Karabük Valisi Kemal Çeber, hakemlere, teknik ekip ve sporculara karanfil vererek başarılar diledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım ilk periyodu 21-12 üstün geçti. 2\'nci periyotta ev sahibi ekip dengeyi sağladı ancak sarı kırmızılı takım farkın daha daha fazla kapanmasına izin vermedi ve bu periyodu da 37-33 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu ise karşılıklı basketlerle geçerken, ev sahibi ekip Ferda\'nın pota altından bulduğu basketle skoru 41-41 yaparak beraberliği yakaladı. Ancak sarı-kırmızılı takım son periyoda 53-49 üstün girdi. Galatasaray sahadan 74-69 galip ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde GalatasarayKardemir KarabüksporKardemir Karabükspor Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper LigiGalatasarayYenişehir Spor SalonuKarabük Valisi KemalKarşılaşmaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24