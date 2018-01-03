(Görüntülü Haber) Kardelen, kemoterapi görürken gripten öldü

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yaşayan Sema- Dursun Kanlı çiftinin çocukları 12 yaşındaki Kardelen, geçen yıl ocak ayında sol gözündeki tümör nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi görmeye başladı. Kardelen, 3 gün kemoterapi gördükten sonra fenalaştı. Yoğun bakım servisindeki Kardelen\'in \'domuz gribi\' (H1N1) olduğu belirlendi. Küçük kız, 11 Ocak\'ta hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık \'görevsizlik\' kararı verdi. Rektörlük tarafından yapılan incelemede de soruşturma başlatılmasına gerek olmadığı kanaati ifade edildi. Samsun\'da temizlik işçisi Dursun ve işitme engelli Sema Kanlı çiftinin iki çocuğundan Kardelen, sol gözündeki kötü huylu tümör nedeniyle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi görmeye başladı. Kemoterapi tedavisi için 24 Aralık 2015\'te hastaneye yatırılan çocuk tedavi sonrası taburcu aşamasındayken fenalaştı. Bunun üzerine taburcu edilmeyen Kardelen Kanlı, yoğun bakım servisine kaldırıldı. 11 Ocak 2016\'da kaldırıldığı hastanede öldü. Tedavi sırasında Kardelen Kanlı\'dan alınan örnekleri Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı incelendi. Ölümünden bir gün sonra çıkan raporunda küçük kızda H1N1 (domuz gribi) pozitif çıktı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. REKTÖRLÜK: DOKTORLAR İNSANÜSTÜ GAYRET GÖSTERDİ Kanlı çifti, OMÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü\'nde görevli ekibin tedavide gerekli dikkat ve özeni göstermediğini öne sürdü. Cumhuriyet Savcılığı 19 Ocak 2016\'da \'görevsizlik\' kararı verdi. Ardından dosya OMÜ Rektörlüğü\'ne gönderildi. Rektörlük tarafından inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda Kardelen Kanlı\'nın Türkiye\'de domuz gribinin salgın olduğu bir dönemde bu virüse yakalandığı, henüz domuz gribi tanısı bile konulmadan, verilecek tedavilere eksiksiz başlandığı, ancak hastanın bu gribe bağlı olarak öldüğü belirtildi. Raporda ayrıca Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve ekibinin insanüstü bir gayretle hastanın tedavisi için uğraştıkları, uygulanan tedavilerde ve takiplerde hiçbir kusur bulunamadığı belirtilerek Prof. Dr. Ayhan Dağdemir hakkında ceza soruşturması başlatılmasına gerek olmadığı kanaati ifade edildi. BİLİRKİŞİ RAPORU: AİLE TEDAVİLERE DİRENÇ GÖSTERDİ Olayla ilgili 19 Aralık 2016 tarihli bilirkişi raporunda da Kardelen Kanlı\'nın H1N1 enfeksiyonu nedeniyle vefat ettiği, hastanın hastane dosyası ve soruşturma dosyasının incelendiği ailesinin planlanan tedavilere uyum sorunu olduğu ve planlanan tedavilere direnç gösterdiğinin saptandığı ifade edilerek herhangi bir tıbbi hataya rastlanmadığı kaydedildi. BABA: HASTANENİN İHMALİ VAR, DOMUZ GRİBİNE NASIL YAKALANDI Kızının ölümünde ihmal olduğunu iddia eden baba Dursun Kanlı ise, kızına uygulanan kemoterapinin 4\'üncü günde bittiğini anlatırken, şöyle dedi: \"Taburcu olacaktı çok sağlıklıydı. Doktorlar taburcu etmedi. Sonra evladım kötü oldu, fenalaştı. Yoğun bakımda tedavisi yapıldı. Ben cenazesini aldım, kızımın neden öldüğünü bilmiyordum. Sonra savcılığa şikayettim ettim. Bana gelen raporda domuz gribi yazıyor. Sapasağlam giden bir çocuk bu domuz gribini nasıl kapıyor. Evladımın hastanede odası sürekli değişiyordu, çeşitli hastalar getiriliyordu. Ben kızımın ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. Tekrar savcılığa başvurarak yargı süreci başlatacağım. Bununla ilgili gerekli girşimlerde bulundum. Tekrardan bu olayın araştırılmasını istiyorum. Kim yanlış yaptıysa bulunsun istiyorum. Kızım kemoterapi görüyordu, domuz gribine nasıl yakalandı?\" ANNE: KARDELEN BENİM CENNETİMDİ Anne Sema Kanlı ise ölen kızını kimsenin geri getiremeyeceğini ifade ederken, \"Yoğun bakım sırasında benim yavruma yapılan kimseye yapılmadı. İğne tutmayı bilmeyen insanlar benim evladıma eziyet etti. Benim istediğim evladımın ölümüne neden olanlara gereken ceza verilsin. Ben adalete sığınıyorum. Kardelen\'im benim cennetimdi. Benim çektiğim acıyı Allah kimseye vermesin\" diye konuştu.