(Görüntülü Haber) Kardak'ta 22'nci yıl dönümü gerginliği

Yaşar ANTER / BODRUM (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında 1996 yılında yaşanan gerginliğin 22\'nci yıl dönümünde, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, üst düzey askeri yetkililerle denizden gelerek, Kardak yakınlarında 22 yıl önce düşen helikopterde ölen üç subayın anısına denize çelenk bıraktı. Bölgede bulunan 10 Türk sahil güvenliği ile bir helikopter, Yunan botlarının Kardak\'a gelmesini önledi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, Savunma Bakanı\'nın ayrılması ile sona erdi.



Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin çarpması ile çıkan Kardak krizinin 22\'nci yıl dönümünde yine gerginlik yaşandı. Kilimli (Kalimnos) adasında bugün sabah saatlerinde düzenlenen ve üç Yunan subayının Kardak\'ta düşen helikopterde ölmelerinin yıl dönümü anısına düzenlenen törenlere katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve askeri üst düzey yetkililer, ardından saat 11.50\'de Kilimli limanından ayrıldıkları savaş gemisi ile Kardak bölgesine geldi. Sabah erken saatlerden itibaren 10 Türk sahil güvenlik botu ile 1 Türk sahil güvenlik helikopteri Kardak bölgesinde tedbir aldı. Türk botları, üç Yunan sahil güvenlik botu ve bir savaş gemisi ile Kardak\'a gelen Kammenos ve beraberindekileri, Kardak\'a yaklaştırmadı, bura rağmen Kammenos, Kardak\'a yarım mil uzakta çelengi denize bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı.



GERGİNLİK GÖRÜNTÜLENDİ



Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik, Kammenos\'un bölgeden ayrılmasının ardından sona ererken Yunan Savunma Bakanı denize attığı çelengin fotoğraflarını kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştı, yaşananlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Bu arada Ege Deniz üzerinde saat 11.00\'den itibaren kime ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarının sesleri duyuldu.