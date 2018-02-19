(Görüntülü Haber) Kardak sessiz, sahil güvenlik botları limanlarda

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları\'nda, bir süredir Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan gerginlik yerini sessizliğe bıraktı. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarının tamamı limanlara çekildi. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nda 3 haftadır tırmanan Türk-Yunan sahil güvenlik ekipleri arasındaki gerginlik, duruldu. Son 2 gündür Kayalıklar\'ın etrafında ne Yunan ne de Türk sahil güvevinlik ekipleri görülüyor. Kardak açıklarında uzun süredir nöbet tutan Türk sahil güvenlik botları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait gemiler, Bodrum, Yalıkavak ve Turgutreis limanlarına çekilirken, bölgede Kalalimnos Adası yakınlarındaki kayalıklara 2 mil mesafede bekleyen tüm Yunan botlarının ise Kilimli (Kalimnos) Adası Limanı\'na çekilerek demirledi. Kilimli\'de yayın yapan yerel \'www.kalymnos-news.gr\' haber sitesi Kardak Kayalıkları\'nda görev yapan 5 Yunan botunun limanda demirli haldeki fotoğraflarını yayınlayıp, haberinde, \"Son 2 gündür Kardak Kayalıkları sakin ve sessiz. Türk botları da limanlarına çekildi\" ifadelerine yer verdi. Bölgedeki Türk ve Yunan balıkçıların da Kardak Kayalıkları\'ndan uzakta avlanmaları dikkat çekti.