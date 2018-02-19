T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kardak sessiz, sahil güvenlik botları limanlarda

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a 3

19 Şubat 2018 18:46

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları\'nda, bir süredir Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan gerginlik yerini sessizliğe bıraktı. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarının tamamı limanlara çekildi. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nda 3 haftadır tırmanan Türk-Yunan sahil güvenlik ekipleri arasındaki gerginlik, duruldu. Son 2 gündür Kayalıklar\'ın etrafında ne Yunan ne de Türk sahil güvevinlik ekipleri görülüyor. Kardak açıklarında uzun süredir nöbet tutan Türk sahil güvenlik botları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait gemiler, Bodrum, Yalıkavak ve Turgutreis limanlarına çekilirken, bölgede Kalalimnos Adası yakınlarındaki kayalıklara 2 mil mesafede bekleyen tüm Yunan botlarının ise Kilimli (Kalimnos) Adası Limanı\'na çekilerek demirledi. Kilimli\'de yayın yapan yerel \'www.kalymnos-news.gr\' haber sitesi Kardak Kayalıkları\'nda görev yapan 5 Yunan botunun limanda demirli haldeki fotoğraflarını yayınlayıp, haberinde, \"Son 2 gündür Kardak Kayalıkları sakin ve sessiz. Türk botları da limanlarına çekildi\" ifadelerine yer verdi. Bölgedeki Türk ve Yunan balıkçıların da Kardak Kayalıkları\'ndan uzakta avlanmaları dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMKardak KayalıklarıTürkYunanHerBodrum Gümüşlük MahallesiTürkYunanSonKayalıklarKardakDeniz Kuvvetleri KomutanlığıBodrum YalıkavakTurgutreisKalalimnos AdasıKilimli Kalimnos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24