T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karayolları binası ve araçlar küle döndü

Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde Karayolları Şube Şefliği binasında çıkan yangında binada maddi hasar meydana gelirken, 1 kamyon ve 2 kamyonet küle döndü

08 Aralık 2017 12:11

Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA) ADANA\'nın Kozan ilçesinde Karayolları Şube Şefliği binasında çıkan yangında binada maddi hasar meydana gelirken, 1 kamyon ve 2 kamyonet küle döndü. Yangın, saat 03.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana-Kozan Karayolu\'nda bulunan Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 56\'ıncı Şube Şefliği binasında çıktı. Gece hizmet binasından alevlerin yükseldiğini fark eden gece bekçisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne itfaiye ekipleri, hizmet binası ve garajı saran alevleri güçlükle söndürebildi. Yangında hizmet binasında büyük maddi zarar meydana gelirken, garajda bulunan 1 kamyon ve 2 kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasına devam eden itfaiye ekibi, yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KORKUSUZ KOZANAdanaDHA ADANA KozanKarayollarıYangınMahallesi AdanaKozan KarayoluBölge MüdürlüğüGeceOlayAdana Büyükşehir BelediyesiYangındaSoğutmaPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24