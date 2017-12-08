(Görüntülü Haber) Karayolları binası ve araçlar küle döndü

Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA) ADANA\'nın Kozan ilçesinde Karayolları Şube Şefliği binasında çıkan yangında binada maddi hasar meydana gelirken, 1 kamyon ve 2 kamyonet küle döndü. Yangın, saat 03.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana-Kozan Karayolu\'nda bulunan Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 56\'ıncı Şube Şefliği binasında çıktı. Gece hizmet binasından alevlerin yükseldiğini fark eden gece bekçisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne itfaiye ekipleri, hizmet binası ve garajı saran alevleri güçlükle söndürebildi. Yangında hizmet binasında büyük maddi zarar meydana gelirken, garajda bulunan 1 kamyon ve 2 kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasına devam eden itfaiye ekibi, yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.