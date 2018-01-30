T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karavanda yaşayan öğretmen, Doğu turuna çıktı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- İSTANBUL'da öğretmenlik yapan ve sıra dışı yaşamıyla ilgi odağı olan Göktürk Şahin, kiraların yüksek olması nedeniyle karavanda yaşıyor, tatiller de ise Türkiye'yi dolaşıyor

30 Ocak 2018 15:08

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- İSTANBUL\'da öğretmenlik yapan ve sıra dışı yaşamıyla ilgi odağı olan Göktürk Şahin, kiraların yüksek olması nedeniyle karavanda yaşıyor, tatiller de ise Türkiye\'yi dolaşıyor. Şişli\'de Zincirli Kuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan matematik öğretmeni Göktürk Şahin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte yaşadığı \'evim\' dediği karavanla doğu illerine tura çıktı. Bekar olan Göktürk Şahin\'in ilk durağı Erzincan oldu. Tatillerde Türkiye\'nin dört bir tarafını gezdiği için çevresinde \'Sivaslı Seyyah\' olarak tanınan Şahin, 9 yıllık öğretmen olduğunu belirterek, \"Yarıyıl tatilini fırsat bilerek doğu turuna çıktım. Geldiğim Erzincan\'da ilk durağım Girlevik Şelalesi oldu. Burası muhteşem bir yer. Dondurucu soğukları yaşamak için bu bölgeyi tercih ettim. Buradan Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin\'e gitmeyi düşünüyorum. Ev olarak kullandığım karavanımda mazot ile çalışan bir kaloriferi sistemi var. Soğuk havalarda çalıştırdığımda küçük bir ortam olduğu için ısınması zor olmuyor\" dedi. Şahin düzenlediği turlarla hem gezme fırsatı bulduğunu, hem de Türkiye\'nin kültürel ve yöresel özellikleri tanıdığını söyledi. Ev kirası ve fatura ödemek yerine böyle bir yaşamı tercih ettiğini ifade eden Şahin, \"Karavan yaşamı, insanın ihtiyaçlarının fazla olmadığını gösteriyor. Eşyalarınızı da ister istemez azaltıyorsunuz. Az eşyanın da insana yetebileceğini görüyorsun. Karavan birçok insanın hayalidir. Ama bir türlü insanlar cesaret edemez. Devlet memuru olarak bu tür şeylere çok açık bir camia değiliz\" diye konuştu. Öğretmenliğin yanında böyle bir yaşam sürmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade eden Göktürk Şahin, \"Tamamen sistemden soyutlanmadan aynı zamanda çalışarak hayatımızı devam ettiriyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEK ERZİNCAN DHAGöktürkTürkiyeZincirli Kuyu MeslekiTeknik Anadolu LisesiBekarErzincanTatillerde TürkiyeSeyyahGeldiğim ErzincanGirlevikBurasıDondurucuBuradan Erzurum Ağrı Kars ArdahanArtvinEvSoğuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24